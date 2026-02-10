Pareja venezolana asesinada cuando paseaba en moto: hallan los cuerpos en distintos lugares

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja venezolana fue víctima de un violento crimen, cuando se desplazaba en su motocicleta.

Las víctimas quedaron identificadas como Carla Guzmán y su pareja, Miguel Torres, conocido como “Caracas”.

De acuerdo con el reporte El Informador, ambos fueron asesinados tras salir en su motocicleta. Sus cuerpos fueron localizados en distintos sectores de Santa Marta, en Colombia. Ambos eran residentes en el corregimiento de Gaira, pero laboraban en la zona turística de El Rodadero, dijeron sus familiares.

Familiares perdieron contacto con la pareja venezolana

Según versiones de sus familiares, la pareja salió en horas de la tarde en una motocicleta Pulsar nueva. Sin embargo, al caer la noche perdieron todo contacto con ellos.

Horas después, el cuerpo de Miguel fue hallado en Gaira, en la entrada de la vía que conduce al Sena, cerca de la Troncal del Caribe.

Casi de manera simultánea, se reportó el hallazgo de una mujer sin vida en una vía del sector de Don Jaca.

Tras la verificación por parte de sus familiares, se confirmó que se trataba de Carla.

Los motivos del crimen y la manera en que fueron asesinados los venezolanos siguen bajo investigación por parte de las autoridades.

Tres parejas asesinadas en 14 días

Como parte de las indagaciones, se reveló que tres parejas de esposos han sido asesinadas en atentados a tiros que ocurrieron en el departamento de Magdalena, en menos de 14 días.

Las estadísticas que manejan la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indicaron que dos de los casos fueron Gaira, área de Santa Marta y la otra en el municipio de Aracataca.

Ante esta situación, se ha dispuesto de grupos especiales para esclarecer los casos, dar con la identidad y paradero de los responsables y establecer los móviles, y determinar si los en Gaira guardan alguna relación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube