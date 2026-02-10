En imágenes: reportan incendio de vehículos en un conjunto residencial de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas y funcionarios de Protección Civil Capital atendieron de emergencia un incendio registrado este lunes en la parroquia La Vega, municipio Libertador.

El siniestro tuvo lugar en el estacionamiento de las Residencias Tauro, ubicadas en la Avenida Teherán.

La rápida intervención de las unidades de combate de incendios, logró sofocar las llamas antes de que se propagaran a las estructuras de los edificios o a otros vehículos cercanos. El balance de daños materiales incluye:

3 vehículos tipo sedán (particulares) afectados por el fuego.

1 motocicleta calcinada.

Daños menores en la infraestructura inmediata del estacionamiento debido a la radiación de calor y el hollín.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Aunque el humo negro generó alarma entre los vecinos de la Avenida Teherán, no fue necesario realizar traslados hospitalarios por inhalación de gases tóxicos.

La zona de la Avenida Teherán en La Vega ha reportado otros incidentes similares recientemente como el incendio combinado de desechos y vehículos el pasado 6 de febrero.

