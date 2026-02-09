Sorprenden a médico cuando interrumpía un embarazo: PNB desmantela consultorio de abortos clandestino

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana desmantelaron un local que funcionaba como clínica de abortos clandestina en La Guaira.

Tras el operativo resultaron detenidos dos ciudadanos quienes realizaban las prácticas ilícitas.

De acuerdo con el reporte del organismo policial, los sospechosos fueron capturados en flagrancia, tras determinarse su responsabilidad en la ejecución de procedimientos quirúrgicos ilegales tipificados como delitos contra las personas en el Código Penal venezolano.

Los sorprendieron cuando interrimpían un embarazo

Las autoridades identificaron a los implicados como un médico ginecobstetra de 69 años de edad, y una ciudadana de 30 años, no se especificaron sus nombres.

El procedimiento se realizó el pasado jueves, 5 de febrero, en un consultorio clandestino ubicado en el Centro de Especialidades Médicas El Cristo, en Maiquetía.

Durante el despliegue operativo, la comisión policial sorprendió al profesional de la salud en el momento cuando realizaban la interrupción de un embarazo, sin cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes ni la habilitación quirúrgica necesaria.

En el sitio se colectaron instrumentos con restos de sangre, entre otras evidencias de interés criminalístico.

Desmantelan clínica clandestina de abortos

Debido al cuadro clínico que presentaba la paciente en el momento del hallazgo, los funcionarios gestionaron su traslado inmediato a la Maternidad de Macuto. En ese centro de salud se logró su estabilización y resguardo vital.

El procedimiento, realizado en el municipio Vargas, contó con el apoyo técnico de la División de Investigación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y especialistas del Senamecf para el levantamiento de restos biológicos.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales, orientadas a desarticular posibles redes vinculadas a la comercialización de este tipo de prácticas ilegales.

