Hombre forzaba a su novia a prostituirse para poder comprar drogas: amenazaba a su víctima con hacerle un ritual vudú

Un hombre, de 37 años de edad, resultó detenido por obligar a una joven a prostituirse. Para someter a la joven, el hombre la amenazaba con realizar rituales de brujería en su contra.

El implicado quedó identificado como Joanel “Tyson” Herard. De acuerdo con los reportes del caso, entre las amenazas que el presunto captor hizo para obligar a una joven de 20 a prostituirse, aseguraba que la mataría mediante un rito de vudú haitiano.

La Policía de Miami (Florida, EEUU) detalló que un oficial, quien habla criollo haitiano, ayudó a un investigador de la unidad contra la trata de personas de la Fiscalía de Miami-Dade y a un detective de Miami a comunicarse con la víctima.

La víctima ingresó a un hospital con varias lesiones

La mujer se encontraba en la sala de emergencias del hospital Mount Sinai, donde recibía atención médica, debido a lesiones sufridas tras un accidente con una casa rodante.

Con respecto al trato con su captor, “la víctima explicó que al principio él no era así, pero que en los últimos meses había cambiado”, escribió un detective en el informe de arresto.

Los oficiales arrestaron a Joanel “Tyson” Herard durante la mañana del pasado jueves en North Miami Avenue, cerca de su vivienda en el vecindario de Little River en Miami.

La mujer relató que conoció a Herard “hace algunos meses” y que mantenía una “relación romántica con él”, la cual “al principio parecía normal”. Sin embargo, al cabo de un tiempo, él la obligó a prostituirse para usar el dinero “en comida, marihuana y drogas”.

El sujeto “no le permitía quedarse con nada” del dinero que generaba. Además, “la golpeaba y le daba puñetazos”.

La amenazaba con realizarle un ritual de brujería

Herard admitió que se dedicaba a vender marihuana en las calles, que tenía una relación sexual con la víctima, asimismo, confesó que “quería asustarla e intimidarla”, pero negó “haberla vendido por dinero”.

Un detective encontró un video almacenado en el celular de Herard que mostraba una discusión entre él y la víctima. El sujeto insultaba a su pareja y la amenazaba.

“¿Quieres morir? Ya te dije, voy a usar vudú, voy a venderte por dinero para Haití, y voy a cambiarte por dinero”, le dijo Herard a la víctima en la grabación.

Herard enfrenta tres cargos por trata de personas con fines de actividad sexual comercial mediante coacción, obtener ingresos provenientes de la prostitución y agresión.

Un juez le negó la libertad bajo fianza por el cargo de trata de personas. Para los otros cargos, la fianza fue fijada en 8 mil 500 dólares.

