Croquetas extra cremosas: el secreto del chef Dani García para el aperitivo estrella

El arte de la cocina casera suele esconder secretos que pasan de generación en generación, transformando platos sencillos en verdaderas experiencias gastronómicas.

En el corazón de la cultura culinaria española, un elemento destaca por su capacidad de unir tradición y técnica: la búsqueda de la textura ideal en las recetas de siempre. Lograr ese equilibrio entre un exterior crujiente y un interior que se deshaga en la boca es el objetivo de cualquier aficionado a los fogones que desee sorprender a sus invitados con un aperitivo inolvidable.

Elevar la cremosidad de las croquetas de jamón

El reconocido chef malagueño Dani García ha compartido una serie de técnicas innovadoras para transformar la elaboración de las croquetas de jamón, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional.

La propuesta del cocinero no se limita a la receta convencional, sino que introduce matices que buscan potenciar tanto el aroma como la suavidad del relleno.

La primera gran diferencia radica en la preparación de la leche. García sugiere infusionarla con hojas de hierbabuena y un trozo de jamón antes de mezclarla con la harina y la mantequilla. Este paso previo permite que la base de la bechamel adquiera una profundidad de sabor y un frescor que no se consigue con el método tradicional.

Sin embargo, el verdadero "truco maestro" reside en la incorporación de 75 gramos de queso crema. Según explica el chef, este ingrediente debe añadirse a la masa cuando la bechamel ya está tibia, nunca en caliente, para preservar todas sus propiedades. Este aporte de grasa láctea extra garantiza una textura sedosa que complementa perfectamente la intensidad del jamón ibérico.

Para facilitar el manejo de una masa tan fluida, García recomienda un proceso de enfriado estratégico: dar forma a las porciones y congelarlas ligeramente antes de pasarlas por el huevo y el pan rallado. Además, el chef apuesta por un "doble rebozado" que actúa como una barrera de seguridad, evitando que el relleno se desborde durante la fritura.

Finalmente, el experto aconseja dejar reposar las piezas ya empanadas en la nevera antes de sumergirlas en aceite a una temperatura de entre 150 y 180 grados, asegurando así un dorado uniforme y un corazón fundente.

