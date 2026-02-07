Dólar y euro BCV para los días 7 y 8 de febrero: valor de las divisas para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para este fin de semana, presentando un aumento en su precio en comparación al cierre anterior.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

¿En cuánto estará el dólar y euro BCV el fin de semana?

La moneda estadounidense se cotizará en 381,10 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro BCV se tasará en 449,85 bolívares.

