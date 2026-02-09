Depilación natural con cera: suavidad y cuidado sin salir de casa

Suscríbete a nuestros canales

En la búsqueda constante de métodos de cuidado personal que sean amables con el cuerpo y el bolsillo, muchas personas están redescubriendo el valor de las recetas tradicionales. La eliminación del vello corporal suele ser un proceso tedioso que, en ocasiones, irrita la piel debido al uso de componentes químicos o temperaturas excesivas.

Optar por alternativas preparadas con ingredientes orgánicos no solo garantiza un resultado duradero, sino que transforma la rutina de belleza en un acto de respeto hacia nuestra salud cutánea, evitando las agresiones comunes de los métodos industriales.

Foto: Freepik

Receta para una piel libre de vello

La depilación con azúcar, también conocida como "sugaring", es una técnica que permite retrasar el crecimiento del vello de forma económica y segura. A diferencia de los métodos de salón que pueden causar quemaduras, esta alternativa se aplica a una temperatura tibia, lo que minimiza el riesgo de lesiones y reacciones alérgicas.

Para obtener una cera natural de alta calidad, solo necesitas tres elementos básicos que seguramente ya tienes en tu cocina: 1 taza de azúcar (actúa como la base adhesiva de la mezcla), ¼ de taza de jugo de limón (aporta propiedades antisépticas y ayuda a la consistencia) y ¼ de taza de agua (necesaria para la cocción y textura).

La preparación consiste en cocinar estos ingredientes a fuego lento, removiendo sin pausa hasta que el azúcar se disuelva por completo. El punto exacto se alcanza cuando, al verter una gota en agua fría, esta forma una pequeña bola maleable. Una vez que la mezcla esté tibia, estará lista para usarse sin peligro.

Foto: Freepik

Resultado profesional

Preparación: se recomienda aplicar la cera después del baño, cuando los poros están abiertos, o tras una exfoliación ligera para facilitar la extracción.

se recomienda aplicar la cera después del baño, cuando los poros están abiertos, o tras una exfoliación ligera para facilitar la extracción. Técnica: aplica una capa generosa siguiendo el sentido del crecimiento del vello; si es muy fina, será difícil retirarla.

aplica una capa generosa siguiendo el sentido del crecimiento del vello; si es muy fina, será difícil retirarla. Extracción: transcurridos unos segundos, sujeta la piel y tira de la cera con firmeza en dirección opuesta al vello.

transcurridos unos segundos, sujeta la piel y tira de la cera con firmeza en dirección opuesta al vello. Post-depilación: para calmar la zona, el uso de cristal de sábila o aloe vera natural es ideal para hidratar y regenerar la piel.

