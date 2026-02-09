Remedio casero para aliviar el dolor de espalda: el jengibre es la clave

Suscríbete a nuestros canales

Levantar objetos pesados, realizar movimientos bruscos, tener malas posturas o exceso de estrés son unas de las principales causas de los dolores de espalda, ya que, los músculos se contraen, por ello, se genera una inflamación en la zona.

Cabe destacar, que el dolor de espalda también puede generarse por la rotura de algún disco o por inicio de artritis, una enfermedad crónica que afecta las articulaciones, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Por ende, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones de tratamiento para aliviar el referido dolor, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de plantas medicinales que cumplan la misma función.

Sin embargo, el té de jengibre contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que contribuyen a desinflamar los músculos rápidamente. Además, dicha infusión también mejora la digestión.

¿Cómo debes tomar té de jengibre?

Se sugiere que ingieras tres tazas de té de jengibre al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo, el cual reacciona a lo que consumes.

Cabe destacar, que si tienes alguna lesión o el dolor de espalda es constante se sugiere que asistas a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir para solucionar el diagnóstico.

En conclusión, si deseas mantenerte en óptimas condiciones de salud lo más idóneo es que establezcas hábitos que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos generales durante el año, esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades.

Foto cortesía de: freepik

