Recomendaciones de un experto para reutilizar de manera sustentable el aceite: nunca más lo botarás

Suscríbete a nuestros canales

El aceite de cocina es una grasa esencial extraída de plantas (soya, girasol, oliva, aguacate) o animales, que tiene un amplio uso en la cocina, pues se usa a diario para freír, saltear, dorar, hornear, aderezar e incluso para conservar los alimentos.

Generalmente, una vez utilizado este producto, la mayoría de las personas lo desechan por las tuberías y esto es un grave error no solo porque contamina el agua, sino porque obstruye las cañerías y perjudica el sistema de tratamiento cloacal.

¿Qué hacer con el aceite de cocina usado?

Lo correcto es dejarlo enfriar, filtrarlo y almacenarlo en botellas de plástico para llevarlo a un punto limpio, contenedor especial, o reutilizarlo en casa, refiere la Inteligencia Artificial.

¿La razón? Cuando el aceite se bota incorrectamente puede tener consecuencias perjudiciales tanto para el entorno como para la infraestructura urbana, explica el sitio web El Tiempo.

Por lo tanto, debes tener presente que no se debe tirar el aceite por el desagüe del lavaplatos, porque puede tener consecuencias negativas tanto para el hogar como para el medio ambiente.

En conclusión, la forma adecuada de deshacerse de este producto ya usado es llevando a locales que lo recolecten y traten para darle otros usos. No obstante,

sí se ha usado correctamente y no ha alcanzado su punto de humo, puedes reutilizarlo.

¡No lo botes!

El aceite de cocina ya utilizado se puede reutilizar de manera sustentable, económica y práctica, por ejemplo, en la fabricación de productos útiles en el hogar.

La página Los Andes señala que la manera más popular y accesible de darle otro uso al aceite es elaborando jabón casero. Este jabón es ideal para lavar ropa, pisos o utensilios, pero jamás con fines cosméticos, ya que puede resultar agresivo para la piel.

Otra alternativa es en la fabricación de antorchas, esta es una opción decorativa y funcional para iluminar patios, jardines, terrazas, e incluso en casos de emergencias cuando en casa falla la energía eléctrica.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube