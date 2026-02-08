¿Por qué se enrojecen los ojos? Guía para recuperar una mirada descansada

Suscríbete a nuestros canales

La salud visual es, a menudo, la gran olvidada en nuestra rutina de bienestar, a pesar de que los ojos son uno de los órganos más expuestos al entorno. El enrojecimiento ocular no es solo una cuestión estética que altera nuestra apariencia; es una señal de auxilio que emite el cuerpo ante diversos factores externos o internos.

Ignorar un cambio de color en la esclera puede ser el primer paso hacia complicaciones mayores, por lo que entender sus causas y saber cuándo actuar es fundamental para preservar una visión nítida y saludable a largo plazo.

Causas, riesgos y soluciones para el ojo rojo

Cuando la parte blanca del ojo adquiere un tono carmesí, lo que realmente estamos viendo es la dilatación de los diminutos vasos sanguíneos que recorren su superficie.

Este fenómeno suele ocurrir por una falta de oxigenación adecuada en los tejidos oculares. Según expertos en oftalmología, este síntoma puede ser tan inofensivo como una reacción al polvo o tan severo como una infección profunda.

Foto: Freepik

¿Cómo diferenciar la gravedad?

Un punto clave para mantener la calma o buscar ayuda urgente es la presencia de dolor. Si el enrojecimiento no causa molestias graves, podría tratarse de una conjuntivitis o una inflamación de los párpados. Sin embargo, si el color rojo viene acompañado de un dolor agudo o, peor aún, de una pérdida repentina de la claridad visual, podríamos estar ante un cuadro de glaucoma agudo o lesiones en la córnea que requieren intervención inmediata.

Para combatir y prevenir esta condición, la medicina actual sugiere no abusar de la automedicación y adoptar hábitos de "higiene visual" que protejan la superficie del ojo.

Guía práctica para una mirada descansada

Hidratación constante: el uso de gotas humectantes o lágrimas artificiales es esencial si pasas muchas horas en ambientes con aire acondicionado o frente a pantallas.

el uso de gotas humectantes o lágrimas artificiales es esencial si pasas muchas horas en ambientes con aire acondicionado o frente a pantallas. Regla de descanso: aplica pausas activas durante el trabajo digital para reducir la fatiga ocular.

aplica pausas activas durante el trabajo digital para reducir la fatiga ocular. Protección externa: utiliza gafas de sol con filtros certificados para evitar que los rayos UV y el viento resequen la zona.

utiliza gafas de sol con filtros certificados para evitar que los rayos UV y el viento resequen la zona. Higiene estricta: si usas lentes de contacto, jamás duermas con ellos y desinféctalos diariamente para evitar úlceras infecciosas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube