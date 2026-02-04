Día Mundial contra el Cáncer: tres señales de alerta que no debes ignorar

Suscríbete a nuestros canales

Cada 4 de febrero, la comunidad internacional se une para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha impulsada por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre una enfermedad que afecta a millones de personas anualmente.

Aunque los avances en tratamientos oncológicos han transformado el pronóstico de muchos diagnósticos, la prevención y la identificación de síntomas iniciales siguen siendo el pilar fundamental para reducir la mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer podrían evitarse reduciendo los factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas de detección precoz.

Foto: Freepik

Tres señales de alerta que no deben ignorarse

La clave para un tratamiento exitoso suele residir en el tiempo. Aunque muchos síntomas pueden confundirse con afecciones menores, los especialistas subrayan la importancia de la persistencia de los cambios en el cuerpo. A continuación, se detallan tres señales de advertencia que requieren atención médica inmediata:

1. Cambios persistentes en la piel o bultos inusuales: la aparición de nódulos o engrosamientos en áreas como las mamas, las axilas o los testículos es una de las señales más conocidas. No obstante, los expertos también señalan alteraciones en lunares o manchas.

El Dr. Cary Adams, CEO de la UICC, ha enfatizado en diversas campañas que conocer el propio cuerpo es vital para notar cambios que, aunque no duelan, pueden ser indicativos de una anomalía celular.

2. Alteraciones en los hábitos intestinales o urinarios: el cuerpo suele enviar mensajes a través de sus funciones básicas. La presencia de sangre en las heces o en la orina, así como cambios drásticos en el ritmo intestinal que se prolonguen por más de tres semanas, deben ser evaluados.

Fuentes de la Sociedad Americana contra el Cáncer indican que estos síntomas, aunque a menudo están relacionados con problemas benignos, son señales frecuentes de cáncer colorrectal o de vejiga.

3. Pérdida de peso inexplicable y fatiga extrema: una pérdida de peso repentina y significativa (de 5 kilos o más) sin una causa aparente es, en muchos casos, el primer signo notable de tumores internos. Esto suele ir acompañado de un cansancio que no desaparece con el descanso.

Los especialistas médicos coinciden en que, si bien el estrés o la carga laboral pueden agotar, una fatiga debilitante puede ser una respuesta inmunológica ante la presencia de la enfermedad.

Foto: Freepik

La recomendación final de las entidades de salud es clara: la aparición de estas señales no es un diagnóstico definitivo, pero sí una razón suficiente para acudir a un especialista. En el Día Mundial contra el Cáncer, el mensaje central es que la información y la acción rápida son, hoy por hoy, las mejores medicinas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube