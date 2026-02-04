Aprende a cuidar tus manos: consejos para prevenir su envejecimiento prematuro

Suscríbete a nuestros canales

¿Se puede evitar el envejecimiento de las manos? Las manos envejecen prematuramente, a menudo a partir de los 30 años, siendo de las primeras zonas en mostrar signos de la edad debido a la exposición constante al sol, agentes químicos, agua y la falta de protección solar, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, estas son una de las primeras partes del cuerpo en mostrar signos de envejecimiento. Su piel es más fina y está más expuesta a factores ambientales que las hace más propensas a envejecer prematuramente.

Afortunadamente existen medidas que se pueden tomar para cuidarlas y mantenerlas jóvenes y saludables.

¿Qué causa el envejecimiento de las manos?

Tal como indicamos, esta parte del cuerpo envejece más rápido que el rostro porque están constantemente expuestas a factores externos como el sol, el frío, el viento y productos químicos.

Por otra parte, no se suelen proteger con cremas solares o hidratantes de manera habitual, y esto acelera su deterioro. “Además, su piel es más fina y cuenta con menos glándulas sebáceas, lo que las hace más propensas a la sequedad y la pérdida de elasticidad.

¿Cómo cuidarlas?

- Aplicar protector solar de amplio espectro con al menos SPF 30 en las manos todos los días, incluso en climas fríos.

- Aplicar una crema hidratante rica en ingredientes como glicerina, ácido hialurónico o ceramidas después de lavarse las manos y antes de acostarse.

- El agua caliente puede eliminar los aceites naturales de la piel. Es mejor usar agua tibia para lavarse las manos.

- Exfoliar las manos una o dos veces por semana para eliminar las células muertas de la piel y mejorar la absorción de la crema hidratante.

- Mantener las uñas recortadas y las cutículas cuidadas para una apariencia pulida.

- Usar guantes de goma al lavar platos o limpiar con productos químicos para proteger la piel de daños adicionales.

- Incorporar aceites esenciales como la lavanda o el eucalipto en el masaje puede proporcionar beneficios adicionales como relajación y alivio del dolor.

- Aprender algunas técnicas básicas de automasaje para mejorar la circulación y aliviar la tensión en las manos.

- Los peelings químicos pueden rejuvenecer la piel eliminando las capas superficiales dañadas.

- Una dieta rica en vitaminas y antioxidantes puede mejorar la salud general de la piel.

- Fumar acelera el envejecimiento de la piel al reducir el flujo sanguíneo y dañar el colágeno y la elastina.

- Beber suficiente agua ayuda a mantener la piel hidratada desde adentro.

