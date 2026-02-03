Horóscopo del 3 de febrero: Todo se siente muy acelerado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Sigue mejorando tu nivel energético y por ende tu salud. Estás recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Se ven cambios excelentes y entras en un periodo de cierta estabilidad. Ya no es tan fuerte la situación y el Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser.

TAURO: Hay que aprovechar estas buenas energías y entrar en acción para lograr avanzar con la ayuda de Saturno a través de un sextil. Es el momento de activar los planes que ya tenías pensado. Es muy seguro que se logren todos los objetivos. Es muy positivo porque es importante que no se pierda la oportunidad que el Universo te brinda. Dios es grande y te ayuda con gran fuerza. Tu vida va a mejorar de manera inmediata con resultados permanentes.

GÉMINIS: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estás viviendo de manera acelerada, gracias a Dios que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar, es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.

CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter que también está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.

LEO: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado del amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

VIRGO: Los cambios y ajustes continúan manifestándose en tu vida, guiándote hacia resultados más alineados y satisfactorios en todos los planos. En esta etapa, cuentas con el respaldo de un trígono positivo con Urano, cuya energía impulsa el proceso de transformación de forma más ágil y menos disruptiva. Es momento de abrirte a lo nuevo y permitirte experimentar para crear desde una perspectiva renovada.

LIBRA: Está activo un trígono positivo con el planeta Mercurio que es una herramienta poderosa de la comunicación. Esta energía está a tu favor y te permite avanzar con ella para solucionar cualquier situación que amerite el diálogo. Es mejor dejar atrás situaciones que no tienen ninguna importancia y que generan conflicto. Suelta, perdona, libera y avanza de manera más positiva.

ESCORPIO: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

SAGITARIO: Todo se siente muy acelerado. Estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

CAPRICORNIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin