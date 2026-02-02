La hortaliza rica en vitaminas que frena la caída del cabello: esta es la cantidad exacta que debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales afectan directamente en el cabello, puesto que, todos los sistemas del organismo se alteran y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos el cabello tiende a caerse, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

Asimismo, la mala alimentación es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se debilita, debido a que requiere nutrientes para mantenerse fortalecido, al tiempo que el uso de tratamientos químicamente invasivos también irrita la capa protectora.

Sin embargo, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para frenar la caída del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el consumo constante de zanahoria.

Así debes consumir la zanahoria

Se sugiere que la persona consuma mínimo dos zanahorias al día, preferiblemente en jugo y en ayuna durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función en las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En consecuencia, es propicio acotar que la zanahoria es rica en vitaminas y antioxidantes que al momento de ser absorbidos por el organismo la raíz capilar se fortalece.

En conclusión, para mantener el cuero cabelludo en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, entre los más destacados se encuentra evitar lavar el cabello más de dos veces a la semana.

