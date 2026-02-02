Receta para elaborar un bizcocho en el microondas: solo necesitas tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

En la mayoría de los hogares se consigue un microondas, este electrodoméstico se suele utilizar para calentar diferentes preparaciones. Sin embargo, no es lo único que se puede hacer, este artefacto también se puede utilizar para descongelar carne y hasta cocinar diferentes preparaciones tanto dulces, como saladas. Si crees que es imposible, te compartimos la receta de un bizcocho super sencillo y delicioso, además, solo necesitas tres ingredientes.

Atrévete a prepararlo, pues, aunque por norma general la cocción en microondas se lleva menos tiempo, eso hace que existe una menor alteración de los nutrientes. Es decir, los alimentos cocinados en este electrodoméstico son seguros, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué necesitas para elaborar un bizcocho en microondas?

Ingredientes

- Huevo (1)

- Azúcar (4 cucharadas)

- Harina de trigo (4 cucharadas)

Preparación

1. En un bol apto para microondas, batir el huevo con un tenedor hasta que esté bien mezclado.

2. Añadir el azúcar y seguir batiendo hasta que la mezcla sea homogénea.

3. Agregar la harina tamizada poco a poco, mezclar con movimientos envolventes para evitar grumos. Puedes usar un colador para tamizarla y obtener una textura más ligera.

4. Llevar el bol al microondas y cocinar a máxima potencia (aproximadamente 800W) durante 2 a 3 minutos. El tiempo puede variar según la potencia de tu microondas, por lo que es recomendable revisar el bizcocho después de 2 minutos insertando un palillo en el centro. Si sale limpio, está listo.

5. Dejar enfriar el bizcocho dentro del microondas unos minutos antes de desmoldarlo. Puedes servirlo directamente en el bol o desmoldarlo en un plato para decorarlo con azúcar glass, miel o chocolate derretido.

Freepik

