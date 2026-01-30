¿Cabello rizado?: Evita estos cinco errores comunes y luce una hermosa melena

Suscríbete a nuestros canales

Lucir un cabello rizado en perfectas condiciones no solo requiere de inversión de dinero en productos, sino también de tiempo para darle los cuidados necesarios.

Es decir, para lucir este cabello llamativo, hermoso y fuera de serie, es esencial mantenerlo hidratado, usar cremas y geles de peinar, e incluso otros productos que ayuden a definir cada onda.

También es importante evitar cometer errores que puedan dañar la salud y la definición de los rizos.

¿Cómo cuidar el cabello rizado?

Para mantener el cabello rizado en perfecto estado es importante lavarlo con productos suaves, usar acondicionador sin enjuague, desenredarlo en la ducha y secarlo sin frotar con la toalla.

Además, es esencial cortar las puntas con regularidad, usar productos hidratantes, aplicar aceites naturales como argán, coco o jojoba; y evitar el exceso de herramientas de calor como planchas y secadores, comparten en el blog de Farmatodo.

Errores comunes

De igual manera, si tienes el cabello rizado debes evitar cometer estos errores que impiden lucir una melena saludable:

1. Cepillado en seco. Este mal hábito rompe la estructura del rizo y causa frizz. La recomendación general es no peinarlo entre lavados.

2. Abusar del lavado. El cabello rizado tiende a ser seco, por lo que lavarlo en exceso elimina sus aceites naturales. Aunque la cantidad de tiempo entre lavados es una decisión personal y varía dependiendo del estilo de vida, lo recomendable es alargarlo por varios días.

3. Aplicar demasiados productos con sulfatos y siliconas. Estos ingredientes resecan el cabello y crean acumulación, impidiendo la hidratación y haciendo un efecto contraproducente en la hebra capilar.

4. Falta de hidratación. La hidratación es esencial para unos rizos definidos y saludables. El pelo rizado se beneficia en gran medida de este paso. Para ello podemos usar productos como las mascarillas, los acondicionadores o las ampollas capilares. La falta de hidratación en el cabello rizado puede hacer que se vea opaco, quebradizo y desaliñado.

5. Teñir sin tomar precauciones. La mayoría de las mujeres recurren a los tintes para cambiar de look. Las mechas, reflejos o iluminaciones parecieran tener un encanto que hace brillar el cabello ondulado. Los tratamientos químicos abren la cutícula del pelo y afectan la estructura de la hebra capilar. En algunos casos, esto puede transformarse en la pérdida de los rizos y en un cabello maltratado y sin forma. El peluquero debe aplicar tratamientos preventivos e hidratar posteriormente.

