¡Sin horno! Así puedes preparar una deliciosa torta de fresa con menos de 10 ingredientes y en 40 minutos

La fresa, contiene vitamina C, manganeso, folato, potasio, fibra y propiedades antioxidantes, que ayudan a disminuir el nivel del colesterol, regular el nivel de azúcar en la sangre, al tiempo que mejora la capacidad cognitiva, de acuerdo a la información divulgada por Tua Saude.
Por lo tanto, la torta de fresa es un postre saludable, dado que, puede ser elaborado con harina de avena y sin azúcar, la cual se sustituye por miel, un ingrediente rico en vitaminas que aporta múltiples beneficios al organismo.
Actualmente, existen una amplia variedad de postres a base de fresa, pero la torta de fresa es fácil y rápida de preparar, ideal para la merienda cotidiana.
Guía para preparar una torta de fresa
Ingredientes
500 g de harina de avena.
300 g de fresas picadas.
3 huevos.
4 cucharadas de miel.
150 ml de leche de almendras.
Preparación
1-Vierte la harina y fresas en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
2-Agrega la leche y miel a la mezcla, bate todos los ingredientes durante cinco minutos.
3-Añade los huevos a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se integren por completo.
4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al microondas por 30 minutos.
5-Retira el bizcocho del microondas y déjala enfriar durante 10 minutos.
6-Desmolda el bizcocho y decóralo a tu gusto.
7-Pica y consume.
En definitiva, la torta de fresa también funciona para compartir en celebraciones familiares, puesto que, con pocos resultados la persona obtiene abundantes resultados.
Foto cortesía de: freepik
