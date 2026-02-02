¡Sin horno! Así puedes preparar una deliciosa torta de fresa con menos de 10 ingredientes y en 40 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La fresa, contiene vitamina C, manganeso, folato, potasio, fibra y propiedades antioxidantes, que ayudan a disminuir el nivel del colesterol, regular el nivel de azúcar en la sangre, al tiempo que mejora la capacidad cognitiva, de acuerdo a la información divulgada por Tua Saude.

Por lo tanto, la torta de fresa es un postre saludable, dado que, puede ser elaborado con harina de avena y sin azúcar, la cual se sustituye por miel, un ingrediente rico en vitaminas que aporta múltiples beneficios al organismo.

Actualmente, existen una amplia variedad de postres a base de fresa, pero la torta de fresa es fácil y rápida de preparar, ideal para la merienda cotidiana.

Guía para preparar una torta de fresa

Ingredientes

500 g de harina de avena.

300 g de fresas picadas.

3 huevos.

4 cucharadas de miel.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1-Vierte la harina y fresas en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la leche y miel a la mezcla, bate todos los ingredientes durante cinco minutos.

3-Añade los huevos a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se integren por completo.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al microondas por 30 minutos.

5-Retira el bizcocho del microondas y déjala enfriar durante 10 minutos.

6-Desmolda el bizcocho y decóralo a tu gusto.

7-Pica y consume.

En definitiva, la torta de fresa también funciona para compartir en celebraciones familiares, puesto que, con pocos resultados la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

