Receta casera, rápida y con ingredientes básicos: torta de galletas y chocolate

¿Pensando en la merienda? Una torta de galletas y chocolate es una de esas preparaciones caseras que siempre te hará quedar bien, no solo porque es deliciosa, sino porque, además, es rápida y requiere de pocos ingredientes básicos.

Esta preparación se suele recordar como una merienda de las abuelas, porque ellas las hacían cuando éramos pequeños. Si deseas rememorarlas con tus hijos o nietos, te compartimos la receta publicada en la web Lolita la pastelera.

¿Qué necesitas para elaborar la torta de galletas y chocolate?

Ingredientes

- Chocolate para fundir (500 g)

- Queso crema (200 g)

- Nata (200 ml)

- Leche (200 ml)

- Galletas (1 1/2 paquete)

Preparación

1. Poner en una olla a calentar la nata junto con el queso crema y remover constantemente hasta conseguir que el queso crema se funda por completo.

2. Añadir el chocolate e ir removiendo hasta que se funda por completo y conseguir una crema densa.

3. Dejar que la crema de chocolate se atempere.

4. Forrar un molde con papel para hornear y poner la leche en un tazón.

5. Comenzar a montar la torta; para ello, poner una cucharada sopera de crema de chocolate en la base del molde. Seguidamente, humedecer las galletas con la leche, sumergiéndolas en ella e ir poniéndolas sobre la capa de crema de chocolate.

6. Verter una cucharada sopera de crema de chocolate sobre las galletas y repartir bien. Una vez cubierta, volver a poner una capa de galletas humedecidas con leche. Repetir el procedimiento hasta llegar a la parte superior del molde.

7. En la última capa, dejar las galletas, no es necesario colocar crema de chocolate.

8. Meter la torta de galletas y chocolate en la nevera un par de horas para que el chocolate endurezca.

9. Cuando ya haya endurecido, poner la torta sobre el plato para servir y decorar al gusto.

Lolita la pastelera

