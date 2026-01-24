Receta paso a paso: Torta húmeda de chocolate sin harina

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres disfrutar de un postre sin remordimiento? La torta húmeda de chocolate sin harina es una buena alternativa.

Esta es una preparación que se realiza bastante rápido, lleva pocos ingredientes y, además, es perfecta para los amantes del chocolate y apta para celíacos y alérgicos al gluten. Es decir, es un postre ideal para toda la familia, y se puede servir en la merienda o incluso al momento de celebrar algún cumpleaños.

Te compartimos la receta publicada en la web elGourmet de la mano de Osvaldo Gross para que aprendas a preparar esta deliciosa torta que te llevará solo 60 minutos todo el proceso de elaboración.

¿Qué necesitas para elaborar la torta húmeda de chocolate?

Ingredientes

- Azúcar (220 g)

- Cacao amargo (2 cucharadas)

- Chocolate semiamargo (180 g)

- Claras (6 unidades)

- Yemas (6 unidades)

- Mantequilla (45 g)

- Sal fina (1 pizca)

Preparación

1. Fundir el chocolate con la mantequilla a baño María.

2. Agregar las yemas con la mitad del azúcar y la sal fina. Batir.

3. Añadir el cacao y seguir batiendo.

4. Montar las claras con la otra mitad del azúcar.

5. Unir ambos batidos con el chocolate.

6. Poner en un molde de 24 centímetros ligeramente engrasado con mantequilla y enharinado.

7. Hornear a 170°C por 30 minutos.

8. Transcurrido el tiempo, sacar del horno y colocar sobre una rejilla para se enfríe.

Tip

Evita dejar la torta húmeda en el horno al finalizar el tiempo, pues el vapor la seguirá cocinando y perderá la humedad.

