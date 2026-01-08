Torta de pan tipo quesillo: receta paso a paso para que disfrutes de un sencillo y delicioso postre

Suscríbete a nuestros canales

La torta de pan es un postre típico de la gastronomía venezolana que se puede realizar en cualquier momento y servir durante cualquier ocasión.

Este sencillo postre generalmente se realiza con pan "viejo", es decir, con aquel que ha sobrado y que, al comenzarse a poner duro, la gente evita consumirlo. Sin embargo, esto no es una regla, también se puede elaborar con pan fresco según tus preferencias. Además, hay quienes le colocan uvas pasas, o quienes prefieren hacerlo un poco más cremoso como si se tratara de un quesillo; si es tu caso, te compartimos una receta para que la tengas a mano y la realices cuando se te antoje una sencilla, pero deliciosa torta.

¿Qué necesitas para elaborar una torta tipo quesillo?

Ingredientes

- Pan (cantidad necesaria)

- Leche líquida (cantidad necesaria)

- Azúcar (1 taza)

- Agua (cantidad necesaria)

- Huevos (3)

- Vainilla (al gusto)

- Ron (al gusto)

Preparación

1. Colocar a remojar el pan con leche en un bol.

2. Realizar el caramelo con azúcar y un poquito de agua. Cocinar a fuego medio alto hasta que quede doradito. Una vez listo pasar el molde donde realizarás la torta y extender en el fondo y los laterales.

3. Para la mezcla, agregar a la licuadora y batir huevos y azúcar por dos minutos.

4. Incorporar la mezcla de pan y leche, vainilla y ron y proceder a batir.

5. Verter la mezcla en el molde con caramelo y tapar con papel de aluminio.

6. Cocinar a baño de María en el horno a 180 grados durante una hora y media.

7. Cuando esté frío, desmoldar, cortar y servir.

