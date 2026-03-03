Las vitaminas perfectas para una piel luminosa: estas son las recomendaciones de prestigiosa farmaceuta

Suscríbete a nuestros canales

Lucir una piel luminosa a cualquier edad es un sueño de muchas, pues refleja una apariencia fresca, radiante, hidratada y un tono uniforme, que en otras palabras se traduce en una piel sana, joven y llena de vitalidad.

Esta piel que refleja luz se caracteriza por una textura suave sin células muertas ni impurezas, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo lograr una piel luminosa?

En primer lugar, es esencial mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes, además, de una buena hidratación interna. También es importante el sueño reparador, porque durante la noche el organismo entra en modo de reparación, aumentando el flujo sanguíneo y la renovación celular para combatir daños diarios.

Por otra parte, se requiere constancia en la limpieza facial tanto en la mañana como en la noche, hidratación profunda con ingredientes como ácido hialurónico, exfoliación semanal, uso diario de protector solar y el uso de vitaminas para combatir el tono apagado.

Importancia de las vitaminas

Para lograr una piel luminosa, son esenciales las vitaminas, porque actúan como potentes antioxidantes, combatiendo radicales libres, igualando el tono y previniendo las manchas.

Entre las más beneficiosas se encuentran la vitamina C, A, D y E. Sin embargo, para que sean realmente efectivas, la farmaceuta Leonor Prieto indica cómo combinarlas.

"La vitamina C necesita hacer equipo con la E, por ejemplo, que restaura los lípidos y es también antioxidante; una a otra se reciclan y funcionan en simbiosis. El ácido ferúlico es también un antioxidante con capacidad antiinflamatoria", comparte Hola.

La vitamina C activa la formación de colágeno, cuida las partes “acuosas” de la piel y previene las quemaduras y el envejecimiento; mientras que la vitamina E protege la parte “grasa” y la barrera cutánea. En tal sentido, cuando se usan juntas funcionan mejor porque se ayudan entre sí, logrando una protección mayor contra el sol, el envejecimiento y los daños profundos.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube