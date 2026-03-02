Horóscopo del 2 de marzo: Disfruta este momento de gloria

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno, pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

TAURO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

GÉMINIS: Dios siga bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo con Neptuno. Sientes que estás respaldado por el Universo. Ahora te consideras más alegre y positivo. Ya no estás solo, estás comprendiendo que nunca lo has estado. El Cosmos te está apoyando para que realices los cambios y ajustes necesarios, así puedas tener una mejor vida, más efectiva y llena de gozo. Disfruta este momento de gloria.

CÁNCER: Hoy se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial. Se acaba de alumbrar tu camino. Gracias a Dios permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiará a la gloria.

LEO: En estos tiempos, Saturno tiene un trígono positivo contigo y te brinda la oportunidad de consolidar el éxito. Los resultados que estás teniendo en estos momentos son excelentes y son el fruto de años de trabajo. Más adelante, vienen tiempos mejores a los que vives en el presente. Debes dar gracias a Dios por permitir estos avances significativos en tu vida. El Universo te felicita y te apoya para seguir.

VIRGO: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

LIBRA: Tienes una oposición con Saturno, debes ir al médico para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evita cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad el chequear y estar alerta para que no suceda nada. Nosotros cumplimos con alertarte.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo.

SAGITARIO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

CAPRICORNIO: Permite que tu luz interior ilumine tu camino. Tu éxito actual es el reflejo de una alineación perfecta entre tu voluntad y el propósito universal. La Luna forma un trígono armonioso con tu ser para que avances de manera equilibrada. En el futuro, podrás servirle de guía para quienes te rodean. Mantén la imagen de ejemplo ideal.

ACUARIO: Mercurio retrógrado te ampara con un sextil positivo, brindándote una energía favorable para estos tiempos. La comunicación se convierte en tu mejor aliada para resolver situaciones y abrir caminos de entendimiento, incluso, con quienes han sido opositores en tu vida. Esta influencia te invita a cultivar el diálogo como herramienta de crecimiento y posicionarte conscientemente como parte de la solución.

PISCIS: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realices alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus, es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin