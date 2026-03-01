¡Adiós rotura del cabello!: Te revelamos el secreto de los mejores profesionales para fortalecer la hebra capilar

Suscríbete a nuestros canales

Una hebra capilar débil puede causar rotura del cabello y esto representa un dolor de cabeza para quien lo padece, pues puede incluso llegar a afectar la autoestima.

Quienes tienen pérdida de cabello bien sea por uso de determinados productos químicos, envejecimiento capilar, etc., deben buscar la causa para poder darle una solución adecuada lo más pronto posible.

¿Por qué se debilita la hebra capilar y provoca la rotura del cabello?

Entre las principales causas según refiere la Inteligencia Artificial se encuentran los factores externos como el uso excesivo de calor, tratamientos químicos y agentes ambientales (sol, cloro) que dañan la cutícula. Pero, también puede ser a consecuencia del estrés, cambios hormonales, falta de nutrientes, envejecimiento y genética.

Todo ello, además, la pérdida de hidratación y nutrientes debilitan la fibra capilar y terminan por romper el cabello y provocar la caída.

¿Cómo frenar la rotura del cabello?

Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, comparte que la clave reside en eliminar los agentes externos que atacan el interior del cabello. “No se trata solo de que el pelo se vea bien hoy, sino de asegurar que crezca fuerte y vital mañana”, comparte Hola.

Para ello es clave aprender cómo prevenir el quiebre y para ello se recomienda, no tirar del cabello enredado, limitar la frecuencia de cepillado, usar protector capilar, usar una camiseta de algodón para secar el cabello mojado, no teñir el cabello con frecuencia, y cortar las puntas con periodicidad.

Además, los expertos recomiendan aplicar tratamientos semanales de acondicionamiento profundo y hasta beber suficiente agua para mantener tu cuerpo y cuero cabelludo hidratados, lo que ayuda a fortalecer el cabello desde la raíz.

Priorizar la dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento del cabello, lavar con agua tibia y utilizar champú suave y libre de sulfatos para evitar dañar la cutícula del cabello, comparten expertos de L’Oreal.

Controlar los niveles de estrés, evitar el consumo excesivo de alcohol y mantener un ciclo de sueño regular adecuado, son claves para cuidar y fortalecer el cabello.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube