Galletas de zanahoria y avena: paso a paso para prepararlas de forma sencilla y económica en casa

La avena es un cereal rico en vitamina B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, lo cual al combinarlo con la miel es ideal para la salud en general. En ese sentido, según la información divulgada por Tua Saúde, la zanahoria es uno de los vegetales más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades que contiene, especialmente vitamina A, calcio, fósforo, magnesio y zinc, todos aportan múltiples beneficios al organismo.

Por ende, las galletas a base de ambos ingredientes antes mencionados son ideales para quienes desean tener un postre saludable en sus meriendas cotidianas.

Guía para preparar las galletas

Ingredientes

3 zanahorias.

1 cucharadita de polvo de hornear.

3 huevos.

2 tazas de azúcar.

3 tazas de avena en hojuelas.

150 g de nueces picadas.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación

Ralla las zanahorias en un recipiente. Agrega la avena en hojuelas, los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la azúcar y bate durante 5 minutos. Agrega las nueces picadas y bate hasta que se incorporen bien. Añade la esencia de vainilla y el polco de hornear. Bate durante 7 minutos. Deja reposar la mezcla. Divide la mezcla en porciones pequeñas y aplástalas en forma circular. Coloca la mezcla circular en la bandeja y llévala al horno durante 15 minutos. Retira del horno y déjalas enfriar. Decora a tu gusto.

Cabe destacar, que dicho postre es uno de los principales a repartir en las fiestas, a tal punto, que suelen estar en la parte más llamativa de la decoración de la mesa.

En conclusión, si la persona desea degustar este postre en horas de la tarde lo ideal es que lo acompañe con una taza de café, el cual suele hacer contraste con el sabor que este posee.

