Galletas de limón: aprende a prepararlas fácil y rápido con menos de 10 ingredientes

El limón es una fruta cítrica rica en vitaminas y antioxidantes, ambos aportan múltiples beneficios al organismo, principalmente al sistema inmunológico, el cual debe estar en óptimas condiciones para que todos los sistemas del cuerpo funcionen correctamente.
De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el limón favorece la pérdida de peso, evita la aparición de piedras en los riñones y regula el nivel de presión arterial.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de limón, pero las galletas son altamente consumidas, gracias a la versatilidad de texturas y el delicioso sabor que deleita a cualquier paladar.
Guía para preparar galletas de limón
Ingredientes
1 taza de aceite de coco.
2 cucharadas de mantequilla.
1 cucharada de esencia de vainilla.
4 huevos.
100 ml de jugo de limón.
50 g de harina de almendras.
150 g de harina de arroz integral.
1 cucharadita de polvo de hornear.
25 g de ralladura de limón.
Preparación
- En un recipiente mezcla el aceite de coco, mantequilla, esencia de vainilla, huevos y harina de arroz. Bate durante cinco minutos.
- Agrega ralladura de limón, jugo de limón, harina de almendras a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
- Añade el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta obtener una masa consistente.
- Separa la masa en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular.
- Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno durante 25 minutos a 180º F.
- Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
- Decora las galletas a tu gusto.
- Sirve y consume.
En definitiva, las galletas de limón también funcionan para compartir en celebraciones con un gran volumen de personas, dado que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes resultados.
