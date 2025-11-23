Galletas de limón: aprende a prepararlas fácil y rápido con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El limón es una fruta cítrica rica en vitaminas y antioxidantes, ambos aportan múltiples beneficios al organismo, principalmente al sistema inmunológico, el cual debe estar en óptimas condiciones para que todos los sistemas del cuerpo funcionen correctamente.

De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el limón favorece la pérdida de peso, evita la aparición de piedras en los riñones y regula el nivel de presión arterial.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de limón, pero las galletas son altamente consumidas, gracias a la versatilidad de texturas y el delicioso sabor que deleita a cualquier paladar.

Guía para preparar galletas de limón

Ingredientes

1 taza de aceite de coco.

2 cucharadas de mantequilla.

1 cucharada de esencia de vainilla.

4 huevos.

100 ml de jugo de limón.

50 g de harina de almendras.

150 g de harina de arroz integral.

1 cucharadita de polvo de hornear.

25 g de ralladura de limón.

Preparación

En un recipiente mezcla el aceite de coco, mantequilla, esencia de vainilla, huevos y harina de arroz. Bate durante cinco minutos. Agrega ralladura de limón, jugo de limón, harina de almendras a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Añade el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta obtener una masa consistente. Separa la masa en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular. Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno durante 25 minutos a 180º F. Retira las galletas del horno y déjalas enfriar. Decora las galletas a tu gusto. Sirve y consume.

En definitiva, las galletas de limón también funcionan para compartir en celebraciones con un gran volumen de personas, dado que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

