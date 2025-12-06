Con ocho ingredientes obtendrás el mejor bizcocho navideño: ¡y con frutas confitadas!

Suscríbete a nuestros canales

Llegó la época más linda del año, y con ella los sabores tradicionales cono el bizcocho navideño con frutas confitadas.

Es una receta que se asemeja a la torta negra, solo que no amerita macerar las frutas, ya que se utilizan frutas confitadas que consigues ya elaboradas.

Ponte manos a la obra y lúcete con este delicioso bizcocho y sorprende a todos tus invitados.

Bizcocho navideño

Ingredientes para la torta para 6 porciones

50 g de frutas confitadas.

120 g de harina.

115 g de azúcar.

Mantequilla, 115 g.

3 huevos.

1 cucharada de ron blanco.

Ralladura de ½ naranja.

4 g de levadura química.

Glaseado

75 g de azúcar glas.

2 cucharadas de leche.

Foto: Freepik

Preparaciones

Bizcocho

- Corta en dados las frutas confitadas, dejando un poco sin cortar para usar en la decoración final. Reserva.

- Tamiza la harina y la levadura en un bol.

- Añade la mantequilla a punto de pomada en la batidora y agrega el azúcar. Bate hasta obtener una textura cremosa.

- Agrega los huevos, de uno en uno, batiendo en cada incorporación.

- Incorpora el ron y mezcla bien.

- Agrega la ralladura de naranja.

- Adiciona la harina tamizada junto con la levadura y remueve con movimientos envolventes para incorporar todos los ingredientes y conseguir una masa homogénea.

- Enharina las fritas confitadas picadas e incorpóralas a la masa. Remueve para distribuir todas las frutas en la mezcla.

- Enmantequilla y enharina un molde de torta desmontable.

- Coloca la masa de torta en el molde.

- Con el horno precalentado a 180º C, hornea durante 30 a 40 minutos. Sabrás que está lista cuando introduzcas un cuchillo y este salga seco.

Preparación del glaseado

- Incorpora la leche poco a poco en el azúcar glas mientras mezclas hasta conseguir la consistencia adecuada.

Montaje

- Cuando el bizcocho esté templado, ya fuera del horno, desmolda con cuidado.

- Baña el bizcocho con el glaseado asegurándote de cubrir toda la parte superior, de modo que caigan final líneas en los costados. Estas serán la perfecta decoración.

- Decora por encima del glaseado con las frutas confitadas enteras que habías reservado.

- Puedes acompañar tu bizcocho de frutas confitadas con helado de tu sabor predilecto.

¡Buen provecho!

