Con ocho ingredientes obtendrás el mejor bizcocho navideño: ¡y con frutas confitadas!

Llegó la época más linda del año, y con ella los sabores tradicionales cono el bizcocho navideño con frutas confitadas.
Es una receta que se asemeja a la torta negra, solo que no amerita macerar las frutas, ya que se utilizan frutas confitadas que consigues ya elaboradas.
Ponte manos a la obra y lúcete con este delicioso bizcocho y sorprende a todos tus invitados.
Bizcocho navideño
Ingredientes para la torta para 6 porciones
50 g de frutas confitadas.
120 g de harina.
115 g de azúcar.
Mantequilla, 115 g.
3 huevos.
1 cucharada de ron blanco.
Ralladura de ½ naranja.
4 g de levadura química.
Glaseado
75 g de azúcar glas.
2 cucharadas de leche.
Preparaciones
Bizcocho
- Corta en dados las frutas confitadas, dejando un poco sin cortar para usar en la decoración final. Reserva.
- Tamiza la harina y la levadura en un bol.
- Añade la mantequilla a punto de pomada en la batidora y agrega el azúcar. Bate hasta obtener una textura cremosa.
- Agrega los huevos, de uno en uno, batiendo en cada incorporación.
- Incorpora el ron y mezcla bien.
- Agrega la ralladura de naranja.
- Adiciona la harina tamizada junto con la levadura y remueve con movimientos envolventes para incorporar todos los ingredientes y conseguir una masa homogénea.
- Enharina las fritas confitadas picadas e incorpóralas a la masa. Remueve para distribuir todas las frutas en la mezcla.
- Enmantequilla y enharina un molde de torta desmontable.
- Coloca la masa de torta en el molde.
- Con el horno precalentado a 180º C, hornea durante 30 a 40 minutos. Sabrás que está lista cuando introduzcas un cuchillo y este salga seco.
Preparación del glaseado
- Incorpora la leche poco a poco en el azúcar glas mientras mezclas hasta conseguir la consistencia adecuada.
Montaje
- Cuando el bizcocho esté templado, ya fuera del horno, desmolda con cuidado.
- Baña el bizcocho con el glaseado asegurándote de cubrir toda la parte superior, de modo que caigan final líneas en los costados. Estas serán la perfecta decoración.
- Decora por encima del glaseado con las frutas confitadas enteras que habías reservado.
- Puedes acompañar tu bizcocho de frutas confitadas con helado de tu sabor predilecto.
¡Buen provecho!
