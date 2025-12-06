Mousse vegano receta paso a paso de una preparación con café

Suscríbete a nuestros canales

Una mousse es una preparación suave que incorpora burbujas de aire para darle una textura ligera y esponjosa, y puede ser dulce o salada. La mayoría contienen gelatina o huevo para facilitar el proceso de cuajado, pero estos ingredientes se pueden evitar y para ello la clave está en batir muy bien y refrigerarlo adecuadamente.

En tal sentido, si mantienes un régimen de alimentación vegano y deseas consumir esta preparación, te compartimos una receta publicada en Hola, mousse vegano con café. Esta es una alternativa que nada tiene que envidiarle a los que se elaboran con la receta original.

¿Qué necesitas para elaborar un mousse vegano con café?

Ingredientes

- Garbanzos (líquido de 1 lata de unos 400 g)

- Azúcar glas (50 g)

- Café espresso frío (100 ml) (opcionalmente añadir 1-2 cucharadas de leche vegetal para suavizar el sabor y aclarar el color)

- Cremor tártaro (una ½ cucharadita)

- Extracto de vainilla (1 cucharadita)

- Sal (una pizca)

- Granos de café tostados para decorar (opcional)

Preparación

1. Mezclar el café con la leche vegetal, si decides usarla, y asegúrate de que esté completamente frío.

2. Verter los garbanzos o aquafaba en un bol grande y limpio. Añadir la pizca de sal y el cremor tártaro. Batir con batidora de varillas a velocidad alta hasta que esté espumosa y blanca.

3. Sin dejar de batir, añadir el azúcar glas poco a poco. Continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y que forme picos estables. Incorporar el extracto de vainilla y batir de 10 a 15 segundos más a velocidad media para mezclar uniformemente.

4. Verter la mezcla de café frío sobre el merengue.

5. Mezclar suavemente con movimientos envolventes usando una espátula, deteniéndote justo cuando el color sea uniforme para no desinflar el merengue.

6. Distribuir la mousse en cuatro copas o tazas.

7. Refrigerar mínimo 4 horas, idealmente toda la noche para lograr la textura firme deseada.

8. Al servir, decorar con granos de café tostados si lo deseas.

