Stellium en Sagitario: ofrece un cúmulo de energía que favorece el disfrute de las fiestas de Navidad y Año Nuevo

El próximo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, será una fecha muy especial y alegre, pues en el signo de Sagitario se reunirán el Sol, Marte, Mercurio, Venus y la Estrella de la Fortuna. Esta configuración, conocida como stellium, no ocurre con frecuencia y su cúmulo de energía favorecerá el disfrute de las fiestas de Navidad y Año Nuevo a nivel global.

¿Qué esperar?

Las personas experimentarán un gozo interno elevado y el compartir en familia se convertirá en una gran bendición. Los seres queridos disfrutarán intensamente, dejando recuerdos que permanecerán por años en la memoria colectiva. La hermandad entre los pueblos se fortalecerá, promoviendo la colaboración y el deseo de mejorar la paz entre los ciudadanos.

Más allá de las celebraciones, los efectos se extenderán hacia los primeros días de enero. Es muy probable que los jóvenes se sientan motivados a emprender estudios superiores. También surgirá una necesidad de viajar y aprender del intercambio cultural, impulsando una expansión mental, filosófica y espiritual profunda. Todo ello contribuirá a una transformación significativa que inspirará la búsqueda de nuevos horizontes y la manifestación de una nueva versión de sí mismos.

En el ámbito económico, la energía estará más orientada hacia las actividades recreativas, como el turismo y la vida nocturna, generando un notable repunte. Los placeres de la vida dejarán de ser considerados un lujo y se transformarán en una necesidad durante los primeros seis meses del año venidero. Las prioridades cambiarán de lugar y muchos se sentirán confundidos por emociones intensas que revelarán necesidades apasionadas.

Se aproxima un Día de los Enamorados espectacular, en el que todos estaremos envueltos en una esfera de amor, expresando los sentimientos de manera más abierta y sin represiones. Las personas se mostrarán más libres y relajadas al manifestar sus preferencias afectivas sin tabúes. Los prejuicios sociales quedarán fuera de cualquier discusión y la libertad de expresión será una constante que contribuirá a la paz interior.

Los signos del zodíaco

ARIES

Recuperarán el tiempo perdido y sentirán que el próximo año será más estable para continuar trabajando para alcanzar las metas. Opinarán que es una prioridad tomar unos días de vacaciones para relajar la mente y mejorar las energías, preparando todo para un excelente comienzo lleno de esperanzas.

TAURO

Sentirán una liberación interna muy grande. Estarán experimentando una especie de epifanía espiritual que les traerá una paz interior impresionante. La vida comienza de nuevo a tener sentido y estarán alegres de regresar al camino correcto para mantener el enfoque por todo el próximo año.

GÉMINIS

La presión estará al máximo nivel para resolver temas que ya se están acumulando en el ámbito amoroso. Las situaciones ya son abrumadoras y no se pude seguir mirando para otro lado. Se requiere de mayor atención para afrontar y solucionar con mejoras significativas que se apreciaran el próximo año.

CÁNCER

Seguramente van a celebrar a lo grande después de trabajar mucho durante todo el año. Deberán agradecer a Dios por permitir una gran apertura económica. Se merecen días de relajación en búsqueda del equilibrio. En la vida no todo es dinero. Llegó el momento ideal para compartir y disfrutar de la familia.

LEO

Se colocan las bases para mejorar y despegar en el año nuevo. En el pasado se acumuló mucha experiencia valiosa que se aplicará para subir al siguiente nivel. Estarán motivados para elevarse socialmente y entrar en un círculo selecto necesario acorde a su estatus. Serán reconocidos y valorados por su sabiduría.

VIRGO

Serán días muy difíciles porque tendrán que reconocer sus errores y fallas en los conflictos familiares. La humildad será la mejor herramienta para solventar la crisis y seguir adelante sin hacer mucho drama sobre la situación. Perderán el año si hacen resistencia a los cambios y a los análisis externos de los demás.

LIBRA

Estarán felices al ver que todos los integrantes de la familia se prestan rápido a generar una ayuda para mejorar la salud. Sentirán que son valorados como miembros importantes del núcleo afectivo. El trabajo de tantos años ahora genera importantes frutos y todos estarán dispuestos a demostrar sus afectos.

ESCORPIO

Contribuirán con la creación de un excelente ambiente de Navidad para disfrutar con todos los familiares. Estarán muy emotivos y con facilidad llorarán de alegría en medio de abrazos como demostración de cariño. Será uno de los cierres de año más felices de sus vidas. Disfruten al máximo nivel.

SAGITARIO

Deberán arrodillarse y dar gracias a Dios por sobrevivir a un año tan complicado como el que está a punto de finalizar. Ahora se abre una nueva oportunidad para volver a levantarse del piso, caminar y luego volar. El Universo generó lecciones muy fuertes y solo se espera que las mismas sean asimiladas correctamente.

CAPRICORNIO

Saldrán de los problemas económicos y todo mejorará considerablemente. Ya sienten que es así. Las navidades serán el escenario perfecto para celebrar que el Universo les liberará de los problemas financieros. En el futuro se evaluará si en realidad aprendieron de la situación crítica que vivieron.

ACUARIO

El cierre de ciclo a nivel amoroso es necesario. Existe la posibilidad de ejecutar un análisis profundo y verificar si es correcto lo que se está haciendo diariamente. Luego se tomará decisiones difíciles, pero urgentes, para evitar un colapso en los próximos meses. La rectificación es lo más sabio que se puede realizar.

PISCIS

Tendrán una excelente oportunidad para volver a nacer. Tienen la necesidad de comenzar todo de nuevo y es muy positivo si se afronta sin miedos para facilitar un renacer con cimientos sólidos en base a un plan de acción enfocado en metas positivas y renovadoras. El camino está liberado, pero requiere ser recorrido.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

