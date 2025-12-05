Horóscopo del 5 de diciembre: Es el momento de caminar con seguridad

ARIES: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.
TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.
GÉMINIS: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio, te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.
CÁNCER: Se abren nuevas oportunidades para transformar aspectos importantes de tu vida y dar pasos firmes hacia adelante. Mercurio te favorece con un poderoso trígono positivo, marcando una etapa de apertura y claridad mental. Es el momento de caminar con seguridad y confianza en ti mismo. El Universo siempre te brinda caminos para avanzar y te ofrece alternativas cuando estás dispuesto a verlas.
LEO: Existe una oposición con Plutón. Lamentablemente tu estado emocional se altera y crees que definitivamente no vale la pena hacer lo que estás ejecutando. Estás totalmente errado, porque si es malo, aprende de los errores y si es bueno, celebra tus acciones. Todo es un aprendizaje y es importante verlo desde ese punto de vista. De eso se trata la vida, de aprender y evolucionar.
VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.
LIBRA: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.
ESCORPIO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice, para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.
SAGITARIO: Tienes que resolver los temas que están pendientes por allí y quedaron rezagados. Estás teniendo un tránsito del planeta Marte por tu signo astrológico y esa energía te ayuda a desarrollarte para avanzar. Es el momento para poner todo al día y evitar que se sigas postergando algunas diligencias personales. Aprovechar la energía de Marte para continuar con más fuerza y lograr tus metas. Es ahora o nunca.
CAPRICORNIO: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso.
ACUARIO: Gracias a Dios tienes un sextil positivo con un Venus. Estas energías te ayudan a nivelar tus emociones y activa todo lo relacionado al amor y la pasión. El amor toca tu puerta. Sería muy bueno si hoy organizas alguna actividad con tu pareja. De este modo, puedes disfrutar de esta energía y sacar el mejor provecho posible. Pocas veces el Universo brinda estas oportunidades para crear momentos sublimes llenos de gloria.
PISCIS: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios, por sus buenas energías.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin