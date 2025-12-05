Remedio natural a base de limón para combatir el mal aliento en un “tris”: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de bacterias es una de las causas más comunes por la cual aparece el mal aliento y eso se debe a la falta de higiene bucal, la cual debe ser constante para evitar que las sustancias generen toxicidad.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, fumar también deteriora los dientes y genera mal aliento a largo plazo.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir el mal aliento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la combinación de limón con bicarbonato de sodio, contiene propiedades antisépticas que logran el objetivo antes mencionado.

¿Cómo preparar la fórmula natural?

Ingredientes

3 hojas de menta.

20 ml de jugo de limón.

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte el jugo de limón y las hojas de menta en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agregue el bicarbonato de sodio y el agua, mezcle hasta obtener una pasta ligera. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvelo en un lugar fresco.

Así debes aplicar el remedio natural

Se sugiere que la persona cepillé los dientes tres veces al día con la fórmula casera y luego retiré con agua tibia, al concluir ese proceso debe cepillarse con la crema dental de su preferencia.

Asimismo, es propicio acotar, que si el mal aliento persiste durante más de tres días lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el mal aliento la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube