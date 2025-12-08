¿Usar o no keratina en tu melena? Expertos en cabello explican las ventajas y desventajas de aplicar este producto

Suscríbete a nuestros canales

La keratina es un componente que todos tenemos en el cuerpo. Las uñas y el cabello son las mayores beneficiadas con esta sustancia ya que ayuda a hidratar la melena y mantenerla sana y brillante. Mientras que nuestras uñas se mantendrás fuertes y crecerán rápido.

Pero cuando nos referimos a la keratina para el alisado de la melena, debemos aclarar que la keratina no alisa la hebra capilar. Ese es un trabajo para el tratamiento de alisado.

El tratamiento de alisado con keratina nació en Brasil, y se basa en aplicar la proteína sobre el cabello para ayudarlo a sanar y disminuir el frizz. Pero, ¿qué tanto beneficia o perjudica tu melena este tratamiento? Hoy lo conoceremos.

Foto: Freepik

Alisado con Keratina

A continuación, te nombraremos las principales ventajas y desventajas para tu pelo del uso de la keratina para alisar tu melena.

Ventajas

- La proteína nutrirá y reparará la hebra del cabello y el folículo piloso.

- La fibra capilar obtendrá una barrera protectora que lo protegerá de los daños que le puede ocasionar el calor extremo de las planchas y secadores, reconstruyéndolo más rápidamente.

- Al tener una melena lisa y maleable, el tiempo invertido en su peinado será mínimo.

- Dependiendo del producto aplicado para el alisado, el cuidado que le demos al cabello y el champú utilizado post aplicación, el tratamiento puede durar entre 3 a 6 meses.

- Todo tipo de melena puede beneficiarse con el alisado de keratina, incluyendo los ondulados y rizados. Le dará a tu melena más brillo, sedosidad y lo mantendrá sano.

Desventajas

- Este tratamiento beauty no está recomendado para melenas maltratadas, débiles o deterioradas. Lo ideal es recuperar tu melena antes de realizarte el alisado. Así recibirá el tratamiento estando fuerte, resistiendo mucho más tiempo su capa protectora.

- Sin duda, el precio es una de sus grandes desventajas, ya que deberás desembolsar una cuantiosa cantidad de dinero, que mientras más larga sea tu melena, más deberás invertir en ella. Si te aplicas tratamientos económicos corres el riesgo de que dañen tu melena.

- Si tus rizos son bien definidos, es probable que luego de aplicado el tratamiento no vuelvan a tener la misma definición de antes. Así que piénsatelo antes de hacerlo.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube