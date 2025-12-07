Miss Universe Venezuela 2025, Clara Vegas, presenta a su novio

Suscríbete a nuestros canales

La actual Miss Universe Venezuela 2025, Clara Vegas, ha capturado la atención de las redes sociales al compartir un aspecto íntimo de su vida.

La reina de belleza hizo oficial la presentación de su pareja, a quien se refirió cariñosamente con el apodo de "Ken".

El anuncio se produce en medio de la reciente coronación de la hija de la Miss Venezuela 1990 Valentina Goetz y de la preparación de Vegas para el concurso internacional.

El novio fue presentado con el tierno apodo de "Ken", haciendo alusión al famoso personaje de Mattel y pareja de Barbie.

La revelación ha sido muy bien recibida por sus seguidores y los fanáticos del Miss Venezuela, quienes han aplaudido el gesto de transparencia y la felicidad de la soberana.

A pesar de compartir este momento personal, Clara Vegas mantiene su enfoque en la preparación integral (oratoria, pasarela y proyectos sociales) para representar a Venezuela en el certamen Miss Universe.

8 datos para que conozcas a Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2026

Tiene formación en artes escénicas

Su perfil no se limita al modelaje: también es actriz y con estudios en artes escénicas. Esa formación le ha brindado herramientas más allá de la pasarela, con capacidades para moverse con soltura en escenarios, entrevistas y presentaciones públicas.

Hereda el legado de su madre

Su coronación marca un hecho impresionante. Es la primera vez en la historia del concurso que madre e hija logran la corona de Miss Venezuela. Su madre, Andreína Goetz, obtuvo el título en 1990. Este vínculo generacional le da a Clara una tradición de belleza reconocida.

Clara tiene una amplia presencia digital

Durante su campaña para el certamen, Clara Vegas se apoyó fuertemente en redes sociales, documentando su preparación y proceso. Esa visibilidad online la convirtió en una de las candidatas con mayor apoyo mediático desde etapas tempranas. En instagram tiene más de 280,000 seguidores, que no es poca cosa.

Una apasionada del arte y la cultura

En entrevistas previas a su final, Clara ha dicho que disfruta pintar, cantar, bailar, conocer otras culturas y aprender idiomas. Esa amplitud de intereses la posiciona como una Miss Venezuela con perfil global y con curiosidad por expandir sus horizontes más allá del modelaje.

Una altura prominente

Con una estatura de 1.85 metros, su porte físico le da presencia y elegancia en las pasarelas. Esa altura, combinada con su formación, le hizo destacar en el certamen nacional y ahora le dota de proyección para competir internacionalmente.

Una dura competencia

En la gala final del concurso venció a candidatas como María Evangelista Alayón (Amazonas), que quedó como primera finalista, así como a las representantes de Monagas (Gabriela Villegas), Yaracuy (Gabriela de la Cruz) y Mérida (Milena Soto), que completaron el cuadro de cinco finalistas.

Un discurso de orgullo y enfoque social

Durante la ronda de preguntas, Clara Vegas expresó que considera a la mujer venezolana como “el motor y el corazón del país”. Asimismo, envió un mensaje en inglés donde destacó que los venezolanos trabajan por un “mañana más brillante”, impulsados por “paz, amor y empatía”.

Ese mensaje ahora la posiciona como una representante con valores de inclusión, esperanza y proyección internacional.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube