Fallece a los 99 años el fundador de 'El Gran Combo de PR', Rafael Ithier

Este sábado 6 de diciembre, se confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido músico y fundador de 'El Gran Combo de Puerto Rico', Rafael Ithier.

También conocido como 'Don Rafael Ithier', murió este sábado a la edad de 99 años, siendo uno de los pilares de la Salsa.

Don Rafael Ithier

El reconocido cantante de salsa, Victor Manuelle, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta en Instagram.

En el escrito de Victor Manuelle, recordó la trayectoría de Ithier, quien no solo fue el fundador de 'El Gran Combo de PR', si no que fue un destacado director, arreglista y pianista de la orquesta.

Asimismo, el salsero puertorriqueño, resaltó que Rafael Ithier también fue "el empresario más vicionario y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la Salsa".

Mensaje de Victor Manuelle

El cantante escribió el siguiente mensaje:

"Te marchas pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa", escribió el cantante.

A lo que agradeció a Ithier "por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima serán historias que nunca olvidaré".

"Despedimos a El jefe de la tribu de los mulatos del sabor, al profesor de la universidad de la salsa, al Director de El Gran Combo, gracias Rafael hoy el cielo te recibe y te imagino con tu ronca voz diciéndole a Dios: Esto está chevere, chevere”.

