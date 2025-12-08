Preocupación por el estado de salud de Félix Loreto: el actor reaparece y confiesa que tuvo semanas complicadas

Suscríbete a nuestros canales

El veterano actor venezolano Félix Loreto volvió a aparecer públicamente después de una prolongada ausencia que generó preocupación entre sus seguidores. A través de un video compartido en sus redes sociales, el artista confesó que atravesó “unos cuantos días un poquito delicado de salud”, revelando que sufrió una crisis vinculada al corazón y mostrando su deseo de retomar sus actividades con optimismo.

Con voz emocionada y sincera, agradeció a quienes le escribieron, aclaró que había preferido mantenerse en silencio mientras se realizaba exámenes médicos, y aseguró que su intención ahora es recuperarse “echándole pichón”, en su particular estilo.

Una arritmia que encendió las alarmas

Según relató en su mensaje, Félix Loreto comenzó a experimentar síntomas preocupantes: palpitaciones intensas, latidos acelerados, “el corazón latiendo a millón”, presión en el pecho y cambios bruscos en la tensión arterial. Para monitorear su condición, aseguró que le colocaron “cables”, equipos de registro cardíaco, ya que los doctores intentaban identificar la causa de la repentina arritmia.

El actor admitió no saber con exactitud “qué tiene”, pues aún espera los resultados de los estudios que le practican. Pero reconoció que durante esos días difíciles tuvo que guardar reposo absoluto, frenando sus actividades cotidianas para priorizar su salud.

El regreso de la esperanza: “pa’lante es que brinca el sapo”

Tras esos días complicados, Loreto reapareció con ánimo renovado, caminando por las calles y anunciando su deseo de recuperarse con determinación. Con su frase popular, “pa’lante es que brinca el sapo”, envió un mensaje de aliento y fortaleza, a la vez que agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Aunque no hay aún un diagnóstico definitivo público, pues los análisis médicos siguen en proceso, el actor asegura sentirse con más fuerzas, dispuesto a luchar por su recuperación, y mantiene la esperanza de retomar sus proyectos. Su testimonio sincero ha despertado solidaridad entre colegas y fans que le desean pronta mejoría.

Félix Loreto, conocido por su trayectoria en novelas clásicas y su faceta pública, ha demostrado con este episodio que la fama no exime de la condición humana.

