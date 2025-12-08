Osmariel Villalobos enfrenta un nuevo diagnóstico en su batalla contra el cáncer: la exreina revela nuevos hallazgos médicos

Suscríbete a nuestros canales

La modelo, actriz y presentadora venezolana Osmariel Villalobos vuelve a convertirse en noticia, tras revelar en El podcast de Rocío, que su diagnóstico de cáncer de mama sufrió un cambio inesperado, revelando que médicos detectaron más tumores distribuidos en diferentes áreas de la mama, obligándola a buscar segundas opiniones y replantear por completo el tratamiento que pensaba iniciar.

Un diagnóstico que dio un vuelco: “Me consiguieron más tumores en áreas de la mama”

Osmariel confesó que, pese a haber sido diagnosticada inicialmente con cinco tumores diminutos, dos confirmados como malignos, la situación tomó otro matiz cuando nuevos estudios mostraron que las lesiones estaban más extendidas de lo esperado.

Villalobos relató que recibió la llamada de su oncólogo justo antes de comenzar un tratamiento clínico en Miami, un protocolo al que tenía todas sus esperanzas depositadas. En cuestión de minutos, ese plan se desmoronó: su tipo de cáncer luce más invasivo y ya no puede iniciar la terapia que imaginaba como su primera gran oportunidad para encaminar su recuperación.

En sus palabras, escuchar que su seno presentaba múltiples áreas comprometidas la dejó emocionalmente “movida”, enfrentándose a la posibilidad de que la mastectomía, una opción que deseaba evitar al máximo, pudiera convertirse en su única alternativa médica viable.

Un camino de incertidumbre: entre tratamientos, segundas opiniones y fe

Aunque el golpe emocional fue fuerte, Osmariel dejó claro que no piensa rendirse. La presentadora explicó que se encuentra revisando nuevas opciones, desde repetir una resonancia para evaluar su estado actual hasta consultar a otros especialistas que puedan ofrecerle rutas menos invasivas.

Villalobos también compartió que ha hecho cambios profundos en su estilo de vida desde el diagnóstico: adoptó una alimentación vegana, practica ayunos controlados, busca terapias alternativas y se mantiene firme en equilibrar cuerpo y espíritu como parte de su proceso de sanación.

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, la incertidumbre pesa. La venezolana relató que había idealizado comenzar el tratamiento al llegar a Miami y sentir que ese plan ya no es viable la confronta con un nuevo duelo emocional. Aun así, asegura que su fe sigue siendo su ancla:

“A veces no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere”, expresó.

Resiliencia en primera persona: “Esta historia no se acaba hasta que se acabe”

Aun en medio del desconcierto, Osmariel mantuvo su mensaje de lucha. Confesó que siente que esta prueba no solo pertenece al terreno médico, sino también al espiritual y emocional. Para ella, el cáncer no ha sido solo un diagnóstico, sino un espejo que la obliga a revisarse internamente, a sanar heridas profundas y a reencontrarse consigo misma.

La presentadora dejó claro que seguirá avanzando, aunque el camino se torne más complejo:

“Esta historia no se acaba hasta que se acabe. Yo voy a luchar hasta el final”.

