Salsa bajo la cúpula: así fue su tercera edición en el Poliedro de Caracas

La tercera edición de "Salsa bajo la cúpula" se llevó a cabo en el Poliedro de Caracas. El concierto empezó el sábado a las 10:00 p.m. y terminó el domingo cerca de las 5:35 a.m. Fue organizado por Spartans Producciones.

Pedro Brull abrió el evento. Comentó que hace dos meses sufrió un derrame cerebral. Cantó temas como "Yo soy ese hombre" y "No es porque te quiero". Luego, a las 11:00 p.m., se presentó Pedro Arroyo. Interpretó canciones entre las que se encontraban "Bésame, abrázame".

Pupy Santiago actuó pasada la medianoche. Willie González subió al escenario después de las 2:00 a.m. para celebrar cuarenta años de carrera. La Puerto Rican Power cerró el evento con una presentación que inició después de las 4:00 a.m. La orquesta no se presentaba en Caracas desde hace veintidós años.

Durante la velada, se hizo mención al reciente fallecimiento de Rafael Ithier, director del Gran Combo de Puerto Rico.

