Miss Universe enfrenta presión mundial tras revelarse la gravedad del accidente de Gabrielle Henry

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Universo decidió aclarar que sucede realmente con Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tras el incïdënte el la tarima durante la gala final, y pese a que sus últimos reportes eran que la Miss Universe estaba mejorando, este comunicado lo cambió todo.

La caída, inicialmente tratada con discreción, resultó en lesiones severas que mantienen a la reina en estado crítico desde el 19 de noviembre.

Una caída que podría acabar con la vida de la joven

La declaración conjunta expone por primera vez detalles completos del incidente. Durante su caminata preliminar, Henry cayó a través de una abertura del escenario, golpe que provocó pérdida de conocimiento, hemorragia intracraneal, una fractura y múltiples laceraciones faciales, además de otras lesiones que no habían sido divulgadas al público.

Tras su caída, la candidata fue trasladada de inmediato a cuidados intensivos en Bangkok, donde ha permanecido bajo monitoreo neurológico permanente. Según la organización, su condición continúa siendo delicada y requiere observación médica especializada las 24 horas.

La actualización confirma además que, pese a los esfuerzos realizados en Tailandia, el equipo médico autorizó su traslado a Jamaica para continuar el tratamiento. La repatriación se realizará en los próximos días mediante un vuelo equipado con escolta médica completa, gestionado y financiado por Miss Universe.

La organización asume responsabilidad y cubre gastos totales

El comunicado subraya que Miss Universe ha actuado “como familia” desde el momento del accidente, haciéndose responsable de cada gasto derivado del incidente. Esto incluye hospitalización, cirugías, cuidados intensivos, rehabilitación y toda la asistencia proporcionada en Bangkok.

Asimismo, la organización afirma que ha cubierto la estadía, manutención y acompañamiento de la madre y la hermana de Henry, quienes han permanecido junto a ella desde la caída. También financiarán el vuelo médico de regreso a Jamaica y se comprometen a asumir cualquier gasto futuro relacionado con las secuelas del accidente.

La familia Henry, a través del documento, agradece la “compasión, presencia y amor” recibidos, destacando que la respuesta del certamen ha sobrepasado el deber profesional.

Rumores descartados: desmienten que Gabrielle haya tenido responsabilidad

En medio de la preocupación mundial por la salud de la reina jamaicana, surgieron versiones que insinuaban que Henry habría contribuido a su propia caída. La declaración oficial se encargó de detener esos rumores, calificándolos como “totalmente inexactos e infundados”.

Miss Universe negó haber responsabilizado jamás a la candidata, asegurando que tales afirmaciones no se corresponden con los hechos ni con ninguna comunicación oficial de la organización. El desmentido busca frenar la ola de especulaciones que ha circulado en medios internacionales y redes sociales desde el incidente.

La comunidad de Miss Universo y el mundo mantienen su oración

La declaración cierra con un mensaje de agradecimiento de la familia y de la propia Gabrielle Henry, quien continúa recuperándose lentamente. Ambas partes reconocen las miles de muestras de cariño enviadas desde Jamaica, la comunidad internacional del Miss Universo y seguidores de todo el mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube