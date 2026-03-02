¡El hijo de Cher está en problemas! Lo arrestan por asalto a un internado

Suscríbete a nuestros canales

Elijah Blue Allman, el único hijo de la icónica cantante Cher y el fallecido músico Gregg Allman, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un nuevo enfrentamiento con la ley. El menor de los vástagos de la estrella de Believe fue arrestado este viernes 27 de febrero en el campus de una prestigiosa escuela preparatoria en New Hampshire, en un incidente que mantiene en vilo a sus seguidores y a la prensa internacional.

Una noche de tensión en el comedor escolar

La tranquilidad vespertina en St. Paul's School, un exclusivo internado en Concord, se vio alterada minutos antes de las 7:00 p.m. del viernes. Agentes del Departamento de Policía de Concord acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre una persona no autorizada que estaba "causando un disturbio y actuando de forma beligerante" en el comedor del plantel.

Al llegar, los oficiales identificaron al individuo como Elijah Blue Allman, de 49 años, quien no tiene ninguna relación conocida con la institución educativa . Tras ser detenido, Allman fue llevado a la cárcel del condado de Merrimack, donde se le imputaron formalmente dos cargos de agresión simple, allanamiento criminal, amenaza criminal y desorden público. Horas más tarde, fue puesto en libertad bajo su propio reconocimiento, un acuerdo que le exime de pagar fianza a cambio de presentarse ante el tribunal en una fecha futura que aún no ha sido fijada.

Un historial de sombras y la sombra de una madre

Este no es el primer tropiezo público de Allman. El hijo de Cher, quien es vocalista y guitarrista de la banda de rock Deadsy, ha lidiado públicamente con problemas de adicción durante años. En una reveladora entrevista de 2014, confesó que comenzó a consumir drogas a los 11 años y que el abuso de sustancias fue una constante en su vida.

Su historial médico reciente incluye una hospitalización de emergencia en junio de 2025, cuando fue hallado "actuando de forma errática" en su hogar en Landers, California. Las autoridades que respondieron al llamado encontraron drogas en la vivienda y lo trasladaron a un centro médico.

La relación de Allman con su famosa madre también ha sido compleja y mediática. A finales de 2023, Cher solicitó una tutela temporal sobre el patrimonio de su hijo, alegando en documentos judiciales que Elijah era "sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias". La solicitud fue denegada en un par de ocasiones, pero ambas partes llegaron a un acuerdo privado en septiembre de 2024, tras lo cual Cher retiró la petición para enfocarse en la sanación y reconstrucción del vínculo familiar. Las autoridades de Concord han confirmado que la investigación sobre el incidente en la escuela St. Paul's continúa abierta.

