Shakira desborda el Zócalo con 400 mil personas y marca un antes y después en los conciertos masivos

La cantante colombiana Shakira dio su espectáculo en Zócalo una vez más, y aunque ya era un terreno conquistado previamente está vez reunió a aproximadamente 400 mil personas en su concierto gratuito celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, de acuerdo con el informe de cifras oficiales dadas a conocer por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El evento, realizado en la Plaza de la Constitución, se convirtió en uno de los espectáculos musicales con mayor asistencia registrados en este espacio público, considerado el principal punto de reunión masiva en la capital del país.

Cifra oficial confirma asistencia histórica

La jefa de Gobierno informó a través de sus redes sociales que la asistencia alcanzó alrededor de 400 mil personas. La convocatoria superó registros de conciertos previos realizados en el mismo recinto, de acuerdo con reportes oficiales.

Autoridades capitalinas detallaron que la concentración de asistentes se extendió más allá de la plancha del Zócalo hacia calles aledañas del Centro Histórico, lo que reflejó la magnitud de la afluencia registrada durante la presentación.

Parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran

El concierto formó parte de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, con la que la artista ha recorrido distintos países. En la Ciudad de México, la intérprete ya había ofrecido varias presentaciones en recintos cerrados antes del espectáculo gratuito en el Zócalo.

El repertorio incluyó temas representativos de distintas etapas de su trayectoria musical. El evento se desarrolló bajo un operativo coordinado por dependencias locales para garantizar seguridad, movilidad y atención a los asistentes.

Operativo de seguridad y logística en el Centro Histórico

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un dispositivo especial de seguridad y servicios para atender la concentración masiva. Elementos de distintas corporaciones participaron en labores de vigilancia, control de accesos y atención médica preventiva.

El Zócalo capitalino ha sido sede de conciertos multitudinarios en años recientes, consolidándose como uno de los escenarios públicos más importantes de América Latina para eventos culturales de gran escala.

