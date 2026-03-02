¿Una Miss Venezuela en Tailandia? Melissa Jiménez enciende las redes al participar en el certamen BRICS 2026

Suscríbete a nuestros canales

"Yo quisiera saber por qué Venezuela no está presente en el Miss BRICS 2026 y Melissa Jiménez sí, pero representando a Tailandia". La pregunta, lanzada por un usuario en redes sociales, resume la sorpresa que ha causado la participación de la exreina de belleza venezolana en el nuevo certamen internacional que se celebrará en Kazán, Rusia.

¿Quién es Melissa Jiménez y por qué causa revuelo?

Melissa Jiménez fue Miss Venezuela en 2019 y representó al país en el Miss Universo del mismo año, donde logró posicionarse como una de las favoritas. Con una carrera consolidada en el mundo del modelaje y la televisión, su nombre siempre ha estado ligado a la "industria de la belleza" criolla. Por eso, verla ahora asociada a otra nación ha desconcertado a muchos de sus seguidores.

En 2023, Jiménez incursionó en el circuito de certámenes para señoras al ganar el Mrs Global United, un concurso internacional para mujeres casadas. Precisamente en esa categoría, conocida como "Mrs" (señora), participará en el Miss BRICS, un certamen dirigido a mujeres casadas y con hijos, a diferencia de las categorías "Miss" para solteras y "Little Miss" para niñas.

Un certamen con reglas diferentes

El Miss BRICS 2026, que se celebrará del 1 al 8 de marzo en el centro de exposiciones Kazán Expo, es un evento que busca unir a los países del bloque económico (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) más naciones amigas. En esta edición participarán 51 concursantes de 17 países, incluyendo Tailandia.

La gran diferencia con otros concursos como Miss Universo radica en sus normas de elegibilidad. Según las bases del certamen, las concursantes no están obligadas a representar a su país de nacimiento. Pueden hacerlo por residencia, lazos culturales o incluso por invitación de la organización, siempre que tengan un vínculo real con la nación que representan. Esto explica por qué Jiménez, que no es tailandesa, puede portar la banda de dicho país.

En cuanto a Venezuela, su ausencia se debe simplemente a que la organización no gestionó una franquicia para el país en esta edición inaugural, un hecho que no es inusual en nuevos certámenes que aún están definiendo su mapa de participantes.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube