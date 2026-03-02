Detienen la transmisión de "La Casa de los Famosos 6" tras un enfrentamiento: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

Lo que prometía ser una noche de catarsis y confesiones en 'La Casa de los Famosos' terminó convertido en un ring sin guantes. Durante la primera gala de sinceramiento y posicionamiento de la sexta temporada del reality de Telemundo, los ánimos explotaron y dejaron al descubierto las tensiones que vienen gestándose desde el inicio del programa.

El detonante: un cara a cara que casi termina en tragedia

Todo comenzó durante la dinámica de posicionamiento, cuando Fabio Agostini empezó a manifestar que él no intentaba manipular a nadie, tal como se había insinuado anteriormente. Pero una vez que terminó de hablar, la situación escaló de forma peligrosa.

Kenny Rodríguez se le paró tan cerca que sus compañeros tuvieron que intervenir rápidamente para separarlos. El cruce de palabras subió de tono con expresiones como "ladras", "provocadora", "vulgar", "corriente", "eres un perro", "basura" y "zorra", que se escucharon en plena transmisión en vivo.

La decisión drástica: señal al aire interrumpida

Aunque tras la intervención de los compañeros los ánimos parecieron calmarse momentáneamente, lo peor estaba por venir. Cuando las cámaras del programa principal se apagaron y la señal 24/7 tomó el control, el enfrentamiento alcanzó su punto más crítico.

Kenny y Fabio volvieron a discutir con tal intensidad que estuvieron a punto de llegar a los golpes. Ante la inminencia de una agresión física, la producción de Telemundo tomó la decisión de cortar la transmisión en vivo por unos minutos. Cuando la señal regresó, los ánimos estaban un poco más calmados, pero la tensión en el ambiente era palpable.

El conflicto no terminó ahí: al regresar a la casa, los participantes continuaron con el intercambio de acusaciones, dejando claro que esta guerra está lejos de llegar a una tregua.

Los protagonistas del escándalo

Fabio Agostini es un modelo fitness de origen español que supera el medio millón de seguidores en Instagram. Más allá de su faceta deportiva, dentro de la casa ha demostrado tener un carácter fuerte y explosivo que lo ha puesto en el centro de la polémica.

Kenny Rodríguez, de padres dominicanos, fue uno de los concursantes más destacados de 'Love Island USA', donde alcanzó gran popularidad gracias a su carisma, seguridad y autenticidad. Cualidades que ahora pone a prueba en el ambiente más hostil de la televisión.

La intervención de "La Jefa"

Ante la escalada de violencia, la voz que dirige la casa se mostró bastante molesta y decepcionada del espíritu de la competencia. "Los invito a la reflexión, de ser necesario puedo sancionarlos. He visto y escuchado cosas que espero que no reine en mi casa, se puede discutir, pero no se puede cruzar la línea del irrespeto entre ustedes, la intensidad no debe ser agresiones", aseveró.

Una temporada bajo fuego

La sexta temporada de 'La Casa de los Famosos' arrancó el pasado 17 de febrero de 2026 con una dinámica de "La Llamada" que definió a los primeros líderes y nominados. Desde entonces, las tensiones no han hecho más que intensificarse.

Este no es el primer escándalo que se vive dentro del programa. También se han enfrentado Kunno con Eduardo Antonio "El Divo de las Placetas", y Josh Martínez con Stefano Piccioni, demostrando que la convivencia en la lujosa residencia es todo menos pacífica.

El público ha señalado que esta sexta temporada ha estado llena de altercados desde su comienzo, y todo indica que los enfrentamientos seguirán siendo el plato fuerte de cada emisión. Por ahora, la producción se mantiene en alerta, lista para intervenir si la situación vuelve a descontrolarse.

