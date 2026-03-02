La polémica que casi sacude la carrera de Neymar: video, denuncia y el caso que paralizó al fútbol mundial

Suscríbete a nuestros canales

En 2019, pero con repercusiones que se extendieron durante años y volvieron a ocupar titulares recientemente al cumplirse un año de nuevos desarrollos judiciales, Neymar enfrentó uno de los momentos más delicados de su vida pública. La modelo brasileña Najila Trindade lo denunció por presunta agresión sexual tras un encuentro ocurrido en París.

La acusación tomó una dimensión global cuando la denunciante afirmó que contaba con un video que respaldaba su versión de los hechos. Fragmentos del material comenzaron a circular y el caso se convirtió rápidamente en tema central de medios deportivos y de espectáculos en distintos países. El impacto fue inmediato: el nombre del futbolista dejó de ocupar espacios por su rendimiento en la cancha para quedar ligado a una investigación judicial.

El video, las redes sociales y la defensa pública

Tras hacerse pública la denuncia, Neymar negó categóricamente los señalamientos y sostuvo que la relación había sido consensuada. En un movimiento que generó aún más atención, publicó en sus redes sociales conversaciones privadas y explicó su versión de lo ocurrido, argumentando que el intercambio de mensajes demostraba consentimiento.

La difusión de ese material abrió otro frente de debate, ya que involucró contenido íntimo y provocó cuestionamientos legales adicionales. Las publicaciones fueron eliminadas posteriormente, pero para entonces el caso ya dominaba titulares internacionales y generaba reacciones en el ámbito deportivo y comercial.

La investigación y el archivo del caso

La Fiscalía de São Paulo asumió la investigación y llevó a cabo peritajes, análisis de pruebas y declaraciones de ambas partes. Tras varios meses de diligencias, el Ministerio Público concluyó que no existían elementos suficientes para formular una acusación formal contra el jugador.

El caso fue archivado por falta de pruebas que sustentaran la denuncia inicial. Posteriormente, las autoridades presentaron cargos contra la modelo y su entonces pareja por presuntos delitos como denuncia calumniosa, fraude procesal y extorsión, en el marco de las actuaciones judiciales derivadas del proceso.

Un episodio que marcó su trayectoria fuera del campo

Durante el desarrollo del caso, el nombre de Neymar permaneció en el centro de la conversación pública. Patrocinadores, dirigentes deportivos y seguidores siguieron de cerca cada avance judicial, mientras la cobertura mediática se mantenía constante.

Aunque la investigación concluyó sin cargos contra el futbolista por la acusación original, el episodio quedó registrado como uno de los momentos más controversiales de su carrera. La combinación de denuncia, video difundido y exposición en redes sociales configuró un caso que trascendió lo deportivo y ocupó durante meses la agenda internacional.

