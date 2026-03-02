En video: Demi Moore sorprende en el desfile de Gucci con su look

Suscríbete a nuestros canales

Demi Moore se convirtió en uno de los nombres más comentados de la Semana de la Moda de Milán tras asistir al desfile de Gucci con una imagen completamente distinta a la que ha mantenido durante décadas. La actriz dejó atrás su característica melena larga y oscura, sello personal desde los años noventa, para apostar por un bob corto peinado con efecto húmedo.

El cambio fue inmediato tema de conversación entre asistentes y usuarios digitales. La transformación marcó un contraste evidente con su estilo habitual, asociado a cabello largo, liso y de tono oscuro uniforme. En esta ocasión, el corte más estructurado y pulido modificó notablemente su silueta facial y su presencia frente a cámaras.

Reacciones divididas y comparaciones en redes

Las imágenes del desfile comenzaron a circular rápidamente en plataformas sociales, donde los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos seguidores elogiaron la decisión de renovar su apariencia y celebraron la audacia del corte, otros afirmaron que el nuevo estilo la hacía lucir diferente hasta el punto de considerarla casi irreconocible.

En medio del intercambio de opiniones, varios usuarios compararon el look con personajes de ficción y con otras figuras públicas que han optado por cortes similares en pasarelas internacionales.

Moda, edad e imagen pública en el centro de la conversación

Más allá del corte de cabello, la aparición de Moore volvió a poner sobre la mesa la conversación sobre la evolución estética de las celebridades en eventos de moda. A sus 63 años, la actriz continúa siendo invitada habitual en las primeras filas de grandes casas de lujo, lo que refuerza su presencia en el circuito fashionista internacional.

La combinación del bob corto con un estilismo acorde a la propuesta de Gucci consolidó su participación como uno de los momentos más comentados del desfile. El impacto no se limitó al recinto del evento: las fotografías y videos continuaron generando interacción horas después, posicionando su transformación como uno de los temas más debatidos de la jornada en Milán.

