Chepa Candela: El Leonardo Villalobos anda buscando pantalla

¡¡Feliz inicio de semana queridas y queridos!!!... Aquí me tienen ¡como un clavel!, puntual a mi cita diaria, para batirles lo más calientico del mundillo farandulero de aquí, de allá, y más acullá, en donde nunca de los jamases falta tela para cortar…



LEONARDO VILLALOBOS

Pero como para luego es tarde, arranco con el cotilleo contándoles que el animador LEONARDO VILLALOBOS está decidido a hacer posibles y nuevas alianzas comunicacionales con Canal i, yyy es que después de ese chasco que se llevó con Televen, al poner en manos del canal de la bolita roja su proyecto “Estrellas de la cocina”, y ver que trataron a su ópera prima como cualquier va%”#na, el también productor y empresario ahora lleva su gran lupa en mano para evaluar nuevas vitrinas de exposición y, a según, el canal que “impulsa” pinta ser una buena alternativa para echar a valer por todo lo alto muchas de sus ideas… ¿Qué talco?... Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) ique el Villalobos se dio un paseo por las instalaciones de Canal i para analizar lo que le gusta y disgusta de la afamada planta televisiva … El susodicho hace un par de días atrás aprovechó el mentado recorrido para conversar largo y tendido con la plana mayor de dicho recinto, y ahora están analizando las fichas del juego para ver a qué acuerdos llegan y así unir sus fuerzas; así que si logran un final feliz, no les extrañe que “Leíto, y su combito” entren en la nueva programación del canal de Boleíta y con este posible “nuevo estreno” hacerle entender a “Raquel y todo aquel” que nadie es indispensable en la vida; es decir: “A Rey muerto, Rey puesto”…

LA BOMBA

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que “LA BOMBA” está que arde con la llegada del maracucho Albert Vielma, quien no sólo es parte del equipo de animadores que está en el estudio sino que también le toca patear “tuttas” las calles de ¡este país, tu país, mi país! “le guste o le disguste”… ¡Peeeerooooo!... el gran problema al cual se ha enfrentado “el maracuchito” es que a donde quiera que va se topa con el corresponsal del programa "Se pone caliente", a quién por cierto le dicen el “pimentón” porque está metido en todos los guisos, y han coincidido en muchas pautas en donde se rifan la primicia para no pisarse la manguera… A pesar de haber llegado a estos acuerdos de, “dame un chance, y bájale dos”, el conflicto aún persiste y la fulana “bomba” ique explotó fue con la llegada de la Emely Barile a Venezuela, y es que el corresponsal del Osman Aray fue el primero que la recibió y vociferó que era una primicia y tubeó al programa farándulero, cosa que molestó a los productores de la espichada bomba porque les tocó transmitir la entrevista un día después de que el Eduardo Muria quemara la llegada de la “Miss” por las redes sociales haciendo ver qué poco le importan las normas que le imponga Televen, ya que él trabaja es para pantallar y siempre procura demostrar que es superior a “su canal”… Tras este brete ahora tienen ese trompo enrollado porque van a seguir coincidiendo en pautas y como los dos programas manejan la misma fuente están que se mastican, pero no se tragan…

