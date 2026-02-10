La Clara Vegas se codea con la crema y nata de la moda en predios niuyorkinos

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu, jelouuu!!... ¡Y Heme aquí como un clavel! en esta entretenida tarea de llevarles los chismes más “hot, hot” (entiéndase: ¡Caliente, caliente!) del acontecer farandulero, de aquí, de allá, y más allaíta, donde los rollos, brollos, bretes, tramoyas y tretas, ¡están a la orden del “day”!...y en donde, de paso, el que menos puja, ¡puja un piano de cola, con la tapa levantada y el pianista incluido!...

CLARA VEGAS

Yyy sin más preámbulos, paso rauda a contarles que la que ya está en “La Gran Manzana” es CLARA VEGAS, quien asistirá al cierre del New York Fashion Week , que desde el pasado domingo y hasta el 16 de este mes se está llevando a cabo en los lares niuyorkinos y en el que se da cita “la crema y la nata” de la moda de todo el globo terráqueo…y en donde nuestro país dirá ¡¡preeeseentee!! con la Miss Venezuela…¡Síii, señores!...Según una de mis fuentes misséricas la susodicha va con aquellos ojos bien pelaos para no perderle pies ni pisada a las modelos que desfilan por esa gran pasarela, lo cual le servirá para asimilar algunos tips que, por supuesto, le servirán para su participación en el Miss Universo, que, aunque se realizará en el último trimestre de este año, le servirá como parte de su preparación para su competencia en el templete de belleza más importante de este planeta…

MISS MUNDO

Yyy parlando de preparación me enteré que la MISTICA NUÑEZ, ique, se está dando ¡con todo! Para la suya en el Miss Mundo 2026 que aún no tiene sede, aunque dicen que será entre abril y mayo, sin que se sepa el país donde se realizará, pues, para n o perder su mala costumbre, la señora Julia Morley no suelta prenda para nada…y cada vez que le preguntan algo al respecto, solo responde: ¡“Pregúntenle a Pepe”!…Como quiera que sea, todos los países participantes (Más de 100) está preparando a sus respectivas representantes para que cuando oigan la voz arranquen al lugar que servirá de albergue a todo ese mujerero que se pelearán la corona que el año pasado ganó la tailandesa Opal Suchata Chaungsri…El caso es que según la onda captada por mis camataguas, la venezolana está fajada con su cursito de inglés para aprenderse aunque se los “Good morning” (Entiéndase: Buenos día) porque para nadie es un secreto que la Mística Núñez ni siquiera sabe que significa “Open the door” (Abran la puerta…¡aprende, mija, aprende!)…y eso le puede hacer bien cuesta arriba la competencia…

LILIANA Y LILIBETH MORILLO

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que las que deben andar con la sangre encendida, son LILIANA Y LILIBETH MORILLO, porque como fue difundido en todas las redes, El Puma volvió a rechazar toda posibilidad de reconciliación con ambas dos…y para que les dieran más “tibieras”, le se fue en loas y alabanzas hacia Génesis Rodríguez… esto lo dijo frente a las cámaras del programa mayamero “Despierta América” (Univisión), donde volvieron a meterle “el dedo en la llaga” de su tormenta relación con las dos…que tampoco esconden el reconcomio que sienten por su famoso padre…a pesar de que últimamente han asomado su disposición de “fumar la pipa de la paz”…Bueno, “si despertaron con ese sueño, que vuelvan a dormiré”, porque esa no existe…y así lo dejó claro el artista, que casi suelta el llantén cuando le mencionaron a su hija menor…Ay,nooo..¿cuándo irá a acabarse esa guerra entre padre e hijas?...Por lo visto ¡“never in the lai”!...y como hasta aquí me trajo el río, bajo la “Santamaría” y les dio: ¡¡Baaayyy, baaaayyy!!…