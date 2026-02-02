Chepa Candela: Diosa Canales pasó la página

Suscríbete a nuestros canales

ISMELYS VELÁSQUEZ Y VICTORIA ABUHAZI

¡¡Feliz lunes, for everybody!!…Yyy en pleno inicio de semana les doy ¡una vez más! la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde las tramoyas, brollos, bretes, tretas, y rollos, no podrán faltar ¡jamás de los jamases!… Yyy como para batírselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas” para eso me tienen aquí, corto este preámbulo para contarles que la ISMELYS VELÁSQUEZ y la VICTORIA ABUHAZI están echando de su pecho espuma porque les salió chamba y de la buena; yyy es que el equipo de producción de “Estrellas y Deportes” y Meridiano Televisión, soltaron el yoyo, y les contaron que ellas serán las responsables de reportar “tuttos” los detalles del evento deportivo más grande del mundo (dígase: El Super Bowl)… Las reinas de bellezas y animadoras viajarán a San Francisco para enfrentar una cobertura especial, y desde el estadio chismearán todas las emociones que vivan este próximo 8 de febrero, momento en donde los responsables del encuentro deportivo soplarán el pito para que arranque ¡por todo lo alto! la celebración de este fastuoso “toma y dame” y Venezuela dirá presente gracias a la asistencia de estos hembrones… Cuando la Ismelys y la Victoria recibieron la orden de marcar la milla, comenzaron a brincar como cabras (demostrando harta felicidad); acto seguido se fueron a recorrer algunos “moles” de la urbe capitalina para renovar el escaparate, y asegurar algunos atuendos de afoque para dicha reunión, yyy es que la aspiración de este par de dos es encontrarse en el camerino del Super Bowl al “Conejo Malo” y decirle con las voces entrecortadas: ¡debí tirar más fotos, paaaapaaaa!... yyy es que para nadie es un secreto que “Flora y Hortencia” (¡diiiigooo!) que Victoria e Ismelys, dejan correr “tutto” su maquillaje por el cantante puertorriqueño, y si no me creen, visiten las redes sociales de cada una y allí verán cómo se dieron hasta abajo en el reciente concierto que Bad Bunny presentó en Colombia… ¡Así qué, suerte niñas!... ¡Ojalá se les de la cosa!...

ALBERT VIELMA

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el ALBERT VIELMA atravesó su semana de estreno en Televen, específicamente bajo el sello del programa “La Bomba”, tragando hondo y respirando profundo, y es que por su propio pellejo confirmó lo que muchos han rumorado en años de observación y experiencias, y no es otra cosa más que la Andreína Castro no deja hablar A N-A-D-I-E… El animador de marras presentó su discurso de la semana en “remix”, intentando soltar una sola oración sin interrupciones y saboteos, pero ¡qué va!, a la blonda animadora no hay quién la pare y en consecuencia, Vielma tiene que “cotillear” los chismes del día como el tartamudo de la cuadra (dígase: repitiendo frase y frase, y palabras tras palabras)… Con este brete queda más que demostrado que hay cosas en la vida que nunca cambian; y es que “el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito”… ¡Chupense esa!...

DIOSA CANALES

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que quedó más que demostrado que DIOSA CANALES y Osmariel Villalobos limaron las asperezas de su pasado; y es que luego de aquella “esmoñá” que protagonizaron en el 2016 en un baño público de un reconocido gimnasio capitalino, muchos pensaban que esa tirria iba a durar toda la vida, y ¡NO!, las artistas venezolanas decidieron echarle tierra al asunto y fumarse la pipa de la paz… Es así como recientemente Diosa Canales publicó a través de las redes sociales lo siguiente: “Sabía que Dios la sanaría, gloria a Dios”; haciendo énfasis y muestra de apoyo hacia Osmariel, quien anunció públicamente que venció el cáncer de mama luego de haberse sometido a una mastectomía unilateral del seno derecho.

