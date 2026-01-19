Chepa Candela: El Alan Suárez anda pescando en río revuelto

Suscríbete a nuestros canales

EDWYN BARRIOS

¡Feliz inicio de semana! a toda mi enorme, extensa, y descomunal legión de seguidores… yyy por supuesto, a mis detractores que también los tengo ¡como arroz blanco partidos por la mitad!... para ellos, ellas, y elles, aquí les va la suculenta ración chismográfica de hoy ¡que está sabrosa!, ¡rica y deliciosa!... Así que destapo la olla y paso a contarles que la movida de mata de Canal i ya comenzó a tomar color y forma, y el primero que cayó de esa anunciada sacudida es nada más y nada menos que el EDWYN BARRIOS mejor conocido como “El Mensajero de los Arcanos”… ¡Pasa, resulta, y acontece! que la nueva junta directiva que ingresó en dicha empresa (para hacer caída y mesa limpia) tomó la decisión de prescindir de esos proyectos que estaban bien pero “biiiieeen” bajitos de “rating”, y con lupa en mano, se fijaron que el Edwyn no sólo tenía los números rojos de la programación, sino que también, “a según” y “al parecer”, tenía varios conejos ocultos cocinándose a fuego lento y esos guisos disgustaron a más de uno… Ante esta evaluación profunda y exhaustiva, los caciques mayores del canal de Boleíta, dieron la orden de convocar al conductor del programa esotérico y espiritual, y le pidieron que pasara en tiempo récord por las instalaciones de la empresa para recoger “tuttos” sus “macundales”, y a raíz de las aparentes “tramoyas” que le encontraron al astrólogo, le pidieron que ingresara por un portal especial titulado: “La puerta de atrás” y que saliera de la misma manera sin pena - ni gloria, haciéndole ver a “Raquel y todo aquel” que el Edwyn dejó de ser un ente de luz para convertirse en una “persona no grata” en Canal i… ¿Cómo les quedó esa pepa de ojo?... ¿Será que comenzamos el año con Mercurio Retrógrado?...

ALAN SUÁREZ

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que un par de allegados al ALAN SUÁREZ (¿recuerdan a ese cuerpo?) están aprovechando estratégicamente el río revuelto que hay en Televen, para levantar una “campañita” mediática que favorezca al ganador de Talento Vitrina 2024, ante las repentinas ausencias del Jesús De Alva y la Adriana Marval del tren delantero del matutino programa del canal de la bolita roja; y es que para nadie es un secreto, que dos de las fichas principales del magazine ya no están (por diversas causas) y ante semejante situación, los tramoyeros y oportunistas (amigos del Alán) comenzaron a rodar la bola de que él es el animador “indicado” que merece las mañanas de la televisión venezolana… ¿Qué talco?... Estos contactos (muy cercanos a los medios de comunicación social, y producciones televisivas) le están haciendo el coro al personaje en cuestión para ver si lo reenganchan; alegando que no debieron “botarlo nunca de la grilla” del canal, y especulan que fue expulsado de la pantalla chica “sin justificación alguna”… ¡Señores!... Antes de montar una olla sobre el fogón deben ser coherentes y supervisar que tengan “tuttos” los ingredientes a la mano antes de abrir el pico… Recordemos que Alán ganó un “Reality Show” cuyo premio era un contrato de TRES MESES en pantalla (leáse bien: 90 días) y una vez cumplido el tiempo le dieron las “gracias” por su acertado desempeño… Así ¡sin ton, ni son!… Así qué si van a pedir cacao, haganlo desde la sensatez, y dejen de echar el cuento como no es…

RECORDAR ES VIVIR

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que la fiebre de las redes sociales contagió a un gentío de este mundillo farandulero con un Trend súper “pend$#/&jo” que los hace “cacarear” y recordar cómo se encontraban o qué hicieron hace 10 años atrás… ¡Diooos míooo, qué nivel!... Pero como yo no caigo en provocaciones, y mucho menos me uno a las manadas (porque soy única, auténtica, e irrepetible)... ¡JAMÁS! diré que en el año 2016 chismiiié sobre el divorcio de INÉS MARÍA CALERO y Miguel Moly después de 23 años de casados… Tampoco recordaré la “esmoñá” que se dieron dentro de un baño la Diosa Canales y la Osmariel Villalobos… Yyy mucho menos develaré que bastante hablé sobre el “gatillo alegre” del Jerónimo Gil, que para ese entonces, luego de beberse hasta el agua de los floreros de una discoteca capitalina, salió con los ojos encontrados y la lengua de corbata, tirando varias cotufas al aire… ¿Consecuencias?... ¡Ya todos la saben!... ¡Fin!…

