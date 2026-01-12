Chepa Candela: Lady Di Mosquera no dejó para nadie

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana para “tutta” mi gente bella y la no agraciada también!!! ¿¿¿Están preparados para la ración chismográfica del día???... ¡Pues! aquí llegó la que bate el chocolate como a ustedes les gusta; así que abran bien esos glaucos visores porque hoy (lunes 12 de enero) arrancó el “parling” contándoles que más allá de batirme unos aires de chismosa vengo solidaria y ¡con los pelos de punta! por ciertas situaciones que se han suscitado en el mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, y es que desde la ciudad del sol (dígase: Miami) me llegó el reporte de la lamentable desaparición del cantante, actor, y animador venezolano, ILICH MOGOLLÓN, quien desde el pasado 25 de diciembre no había dejado rastros ni pista de su paradero y en consecuencia, su mamá (la señora Luna Nouel) había estado desesperada pidiendo apoyo ante esta escalofriante perdida… El caso es que “tuttos” los rezos y las peticiones divulgadas por cercanos y afectos a la familia, no fueron en vano, ya que este pasado fin de semana, Ilich apareció ¡bien y con salud! devolviéndole así la paz y la tranquilidad a ese ser que lo trajo al mundo… Doña Luna publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Lo encontré, está conmigo; está bien gracias a Dios. No voy a contestar a nadie aún, gracias por sus oraciones”; el escrito lo acompañó con una fotografía en donde se ve a Ilich con los ojos “aguarapaos”, abrazando a su madre luego de este muy esperado encuentro… Recordemos que Ilich trabajó muchos años en Televen, siendo uno de los protagonistas del programa “Consentidos Estrellas”; hoy, a sus 25 años de edad, él sigue apostando al mundo musical, por eso se encuentra en los “Junais Esteis” buscando un chance artístico, y ojalá que este mal rato no lo haga desistir de sus aspiraciones profesionales… ¡Bienvenido a casa Ilich!... ¡Nos tenías con el Cristo en la boca!...

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que la Judas de Canal i (explíquese: la ALESSANDRA SÁNCHEZ) apareció y dijo a través de un mensaje de texto (destinado para los tigres mayores del mentado canal) “Gracias por la oportunidad, pero no me esperen más”; confirmando así lo que les conté en ediciones pasadas, qué era que la mujer estaba cocinando a fuego lento su entrada en Televen y el guiso se le dio tal y como ella quería; es decir, ahora será una de las animadoras del programa “Vitrina”… Alessandra a pesar de haber dictado cátedras de honor, rectitud, y honradez, a través del programa “Zona i”, en donde se mostraba inmaculada y bendecida por todos los arcángeles habidos y por haber, y en donde profesaba que un artista debe ser leal pase lo que pase, le dejó el pelero a aquellos que le dieron pantalla luego del palo cochinero que recibió en Venevisión tras su abrupta salida de “Portada´s”, y sin buscar una conversación ética y profesional, les dijo a los responsables de su estancia en la empresa de comunicaciones de Boleíta, que le salió un chance mejor en el canal de la bolita roja y ¡obvio! que ese tren no lo iba a dejar pasar ¡n-i l-o-c-a!… Con este golpe de estado, Canal i puso sus barbas en remojo, y más allá de guardarle luto a la que se fue, están deshojando la margarita, para buscar en tiempo récord a alguien mejor…

Yyy tal y como se los cacarié (porque si digo que el burro es negro, es porque tengo el tinte en la mano) la venezolana LADY DI MOSQUERA no se dejó apabullar en el Reinado Internacional del Café, y demostró desde su arribo al concurso que ella llegó con la intención de apoderarse de la corona, y lo logró… Ante semejante hazaña Venezuela hoy celebra 6 coronas con esa organización, recordando que sus antecesoras han sido: Jairan Navas (1998), Dayra Lambis (1999), Ivanna Vale (2013), Maydeliana Díaz (2016), e Ismelys Velásquez (2022)… Gracias a este templete internacional Lady Di deja una huella imborrable en lo que a certámenes de belleza respecta, y la Jacqueline Aguilera está esperando a que la susodicha llegue a su terruño para hacerle sus respectivas ovaciones y restregarle a la competencia que ella “sí sabe” de concursos, triunfos, y más… ¡Bien por Lady!... ¡Felicidades chama!...

