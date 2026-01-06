Chepa Candela: Nina Sicilia sigue tranquilita en su trono

Suscríbete a nuestros canales

ANNE JAKRAJUTATIP

¡!jeeelooouuu!!...y, una vez más, les doy la bienvenida a ésta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo…jaaamáaasss igualada del “periodismo farandulero”, de este país, donde el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!…Yyy mientas destapan los grandes regalos de los tres Reyes Magos (Gaspar, Melchor y Baltazar, que bajaron de oriente con su carterita llena de aguardiente) les bato que la sentencia de dos años de cárcel a la fundadora de la empresa JKN Global Group y copropietaria de Miss Universo, ANNE JAKRAJUTATIP, por fraude en una inversión de fondos corporativos, no causará cambios en las negociaciones que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con la organización de dicho “templete”, el cual si todo sigue cómo hasta los momentos, se realizará en los lares de la isla del encanto en noviembre…O sea que los “rum-runes” que comenzaron a rodar después de lo sucedido con la empresaria de marras de que el certamen podría cambiar de sede, para llevarlo a cabo en otros lares, debido a la situación, están lejos de la realidad, porque hasta ahora la directiva del certamen no tiene planes de cambios…y la opción de llevar a cabo la nueva edición en Puerto Rico ¡si va!…¿y la Anne Jakrajutatip?…¡Bien gracias!, esperando para comenzar a pagar su “cana” por andar de tramoyera…

NINA SICILIA

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que NINA SICILIA sigue ¡”tranquila y sin nervios”!…y eso que se comentó antes de sonar “el cañonazo” de que sería sacada del Miss Venezuela como “tapón de cañería”, también es un pote de humo que echaron para la calle quienes quieren verla fuera de la organización del primer “templete” de belleza de este país, pues, como se los batí días atrás, la susodicha sigue atornillada en su cargo…aunque como les digo una cosa, les digo otra: Ha recibido órdenes de cambiar su modo de gerenciar, porque este año, quieren evitar que al certamen le caiga más rayas de las que tiene encima, que no haya más escándalos…y que deje el sectarismo y la tramoya…O sea, que se ponga seria, pues, tampoco es ninguna santa…y de todo lo que se comenta, se especula y andan diciendo, hay mucho de “verdura” como el apio, el ocumo y la batata…¡Tal cual!…De nada valieron la pataletas de Stephany Abasali, la lluvia de improperios que le echaron en las redes y la protesta chimba a las puertas de la Quinta Miss Venezuela, pues les repito, Nina Sicilia sigue inamovible…y como la mata de coco, no la tumba ningún ventarrón, porque ahí está como si nada…a pesar de que muchos ojos están puestos encima de ella…

ALESKA GENESIS

Yyy desde los predios “mayameros” se reportan mis “repetidoras internacionales” para contarme que ALESKA GENESIS, (¡¡Suussstooo!!) a quien como tramoyera no hay quien le dé los vueltos, está ligando ¡hasta con los dedos de los pies!, que la dejen fija en “Pica y se extiende” donde estuvo como invitada (Solo eso) el pasado domingo 4 de enero…y por lo que se vio en pantalla, hizo bien su tarea, tanto que los productores de este programa transmitido por Telemundo, la tienen pendiente…aunque hasta ahora no hay planes de cambiar a Lourdes Stephen, quien comparte la conducción con el periodista Carlos Raydan…El caso es que si hay planes de buscar otra conductora o ampliar el tren delantero de “Pica y se extiende”, a Aleska Génesis es la primerita que van a llamar…¡Amanecerá y veremos!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube