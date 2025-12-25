Chepa Candela: ¿Sacudón en Venevisión? Wladimir Pérez tendría "bajo la lupa" a Portada’s

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouu….Feeelizzzz navidad for everybody!!… Me imagino que en pleno “ratón” por la gran cena navideña… pero como yo no pelo un ojo (mucho menos los dos), aquí me tienen ¡como un clavel!… todavía con la pansa full de hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina, el jugoso pernil y mi dulcito de lechosa, con el cual me chupe ¡hasta los dedos de los pies! Devorando el exquisito y tradicional banquete… aquí me tienen otra vez… dándole duro a esa tecla…

Kika Kolman

Así que corto este preámbulo para contarles que la KIKA KOLMAN quedó tiesa con su salida del canal de Horizonte, tras la decisión de sacar del aire a El Avispero, pues los números de audiencia eran invisibles… y aunque los productores lloraron a “moco suelto” y prometieron darle un giro al programita de marras, nada convenció a la gerencia de Televen que ordenó eliminarlo de la programación ¡sin derecho a pataleo!… aunque, según tengo entendido, con la susodicha estarían “cocinando” la posibilidad de incorporarla a Lo Actual… pero eso no se ha definido, ni decidido aún, porque parece que ya le dieron su chequecito de liquidación… ¡Amanecerá y veremos!...

La Bomba

Yyy desde esos mismos pasillos del Canal de la voluta roja, también me llega la señal de que LA BOMBA será sometida a una revisión total…y si los “ejes” quedan satisfechos con lo nuevo que dicen que le meterán sus productores para rescatarla del foso, seguirá en pantalla…De lo contrario, no retornará a la pantalla, “bola” que llegó a mis camataguas…¡y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito!…Y es que eso de que el otrora programa farandulero tiene sentencia de “muerte” viene rodando desde meses atrás, porque la verdura (como el apio, el ocumo y la batata) es que cayó en un letargo del que no ha podido recuperase…y aunque pregonen lo contrario, lo que se ve en pantalla lo ratificad todos los días: ¡La Bomba se desinflóoo!... y ya no tiene nada nuevo que ofrecer… Muchísimo menos con ese “tren delantero” tan soso que no le levanta el ánimo a un “muerto”…

Portada's

Quienes también deberían poner sus barbas en remojo son... ¡Suussstooo!... los conductores de “PORTADA´S”, pues, como se los comenté semanas atrás, el Wladimir Pérez vino a cortar rabos y orejas, ya que le meterá la lupa al no menos fastidioso magazine de Venevisión, cuya fórmula luce gastada… y por eso su sintonía ha bajado de manera estrepitosa… El caso es que al flamante nuevo vicepresidente de Producción del canal de la Colina, ique, no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones, lo cual no me extrañaría que sucediera, pues el susodicho tiene bien ganada fama de “mano dura”… así que “Sálvese quien pueda”… ¡¡Auuuxiliiooo, socooorrooo!!…

